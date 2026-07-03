Nädalavahetusel on nii vihma, päikest kui ka äikest

Meie laupäevast ilma mõjutab madalrõhkkond. Pilvisus on muutlik ja laialdaselt sajab hoovihma. Öötundidel on kohati äikest, hommikuks äikesevõimalus väheneb, kuid pärastlõuna ja õhtu on taas äikeserohke. Öösel tuul muutub nõrgaks ja on muutliku suunaga, pärastlõunal saartel ja läänerannikul tugevneb. Ja päevane õhusoe tõuseb kuni 21 kraadini. Pühapäeval liigub madalrõhkkonna kese aeglaselt Venemaa ja Soome kohale. Pilvisus on muutlik ja mitmel pool sajab taas hoovihma. Öötundidel püsib äikeseoht, ja ka päeval kerkivad mitmele poole äikesepilved.

Öö tuleb muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja ka udu. Kesköö paiku puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 m/s, pärast südaööd on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, saartel on sajupilvi hõredamalt. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saarte rannikul loode- ja põhjatuul iilit 10 m/s. Õhusoe jääb vahemikku on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval hoovihmad jätkuvad ning pärastlõunal on mitmel pool ka äikest. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja läänerannikul mõõdukas põhja- ja loodetuul, puhanguti 16 m/s. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Ka õhtu on mitmel pool sajune ja kohati on äikest. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul, Põhja-Eestis ka põhjatuul. Ja sooja on kuni 19 kraadi.

Pühapäev tuleb vihmahoogudega, päeval on ka äikest, ja sajuhood hõrenevad õhtuks. Ning puhub mõõdukas läänekaare tuul. Öösel on 10 kuni 16, päeval 17 kuni 23 kraadi.

Esmaspäevane õhutemperatuur on paar kraadi madalam, öösel on üksikuid sajuhooge, päeval tuleb hoovihma aga taas laialdasemalt ja on äikest. Ning õhtul sajuhood ja pilved hõrenevad. Teisipäeva öösel sajab vihma üksikuis paigus, päeval taas laialdaselt koos äikesega, tuul puhub mõõdukalt lõunakaarest ning päeval on sooja kuni 20 kraadi. Kolmapäeva prognoos on üpris sarnane, saatmas sajud ja äike.