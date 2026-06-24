Neljapäeval võib kohati vihma sadada

Neljapäev on jahedapoolne ja muutliku pilvisusega. Kohati sajab vihma ning öösel langeb temperatuur alla 10 kraadi. Päeval püsib õhk enamasti kuni 20 kraadi ümbruses.

Öösel pilved hõrenevad, aga tekib udu. Öö hakul sajab kohati ka hoovihma. Tuul puhub läänekaarest ja on nõrk. Õhutemperatuur on 7 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommikul on paiguti pilvi, millest hoog vihma tuleb. Udu võib ka veel püsida. Tuul on üsna nõrk. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisuse ja üksikute vihmahoogudega. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis, saartel on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja 17 kuni 23 kraadi.

Õhtu jätkub mõnes kohas vihmahoogudega. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.