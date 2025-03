Tallinn trahvis hoogsalt riigipühal tasuta parkimist eeldanud autojuhte

Vabariigi aastapäeval kirjutati parkijatele pealinnas välja kokku ligi 7000 euro eest trahve, sest alates 2013. aastast kehtiva määruse kohaselt on parkimine tasuline vastavalt nädalapäevale ja erandiks pole ka riigipühad.

Vabariigi aastapäev oli tänavu esmaspäeval. Kuna tegemist on riigipühaga, eeldas nii mõnigi paraadile läinu, et sellisel päeval kehtib pühapäevane parkimiskord, nii et Tallinna kesklinna saab auto jätta tasuta, kuid tulemuseks oli parkimistrahv, sest tegelikkuses ei sõltu parkimiskord pühadest, vaid üksnes nädalapäevast.

"Olin alguses päris segaduses, et äkki olen parkimiskeelu alas või midagi muud valesti teinud. Siis nägin, et ka teiste autode kojameeste vahel olid trahvid," kirjeldas üks trahvisaanutest sotsiaalmeedias oma hämmingut ja lisas irooniliselt et tänab linnavalitsust pidupäeva kingituse eest.

Tallinna transpordiameti õigusosakonna juhataja Arno Tuisk ütles ERR-ile, et alates 2013. aasta jaanuari lõpust on kehtinud määrus, mille kohaselt on parkimise tasuline aeg olnud seotud nädalapäevade, mitte riigipühadega.

Kuna linnavolikogu määrus ei sätesta riigipühadel tasuta parkimist, tuleb Tuisu sõnul tasulise parkimisala tsoonides parkimise eest tasuda ka riigipühadel, välja arvatud juhul, kui riigipüha langeb kalendris pühapäevale – siis kehtib kesklinna tsoonis tasuta parkimine.

Selle aasta 24. veebruaril tehti Tallinna kõigis tasulistes parkimisalades kokku 224 trahviotsust ja nende kogusumma oli 6928 eurot. Tuisk rõhutas aga, et see number hõlmab kõiki tsoone ehk nii kesklinna, kus pühapäeviti saab tasuta parkida, aga ka südalinna ja vanalinna, kus see on ööpäev ringi tasuline.

Tavapäevaga võrreldes määrati trahve siiski märgatavalt rohkem. Näiteks 10. veebruaril, mis oli samuti esmaspäev, määrati Tallinnas kokku 130 trahvi ja nädal varem, 3. veebruaril oli viivistasuotsuseid 131.

"Kuna riigipühad on eraldi määratletud pühade ja tähtpäevade seaduses ning see ei samasta riigipüha pühapäevaga, siis kehtib parkimiskorraldus vastavalt nädalapäevale," lausus Tuisk.

Ta lisas, et ka pühade ja tähtpäevade seadus määratleb, et riigipühad on puhkepäevad, kuid kui riigipüha langeb nädalavahetusele, ei kompenseerita seda vaba päevaga.

"Seega seostatakse riigipüha küll puhkepäevaga, kuid mitte tingimata pühapäevaga. Samamoodi ei laiene Tallinna tasulise parkimise korra järgi tasuta parkimine kõigile puhkepäevadele – laupäevadele ja pühapäevadele –, vaid ainult pühapäevadele kesklinna tsoonis," märkis Tallinna transpordiameti esindaja.

Tuisk tõi välja, et üle 12 aasta kehtinud määrus on avalikult Riigi Teatajast kättesaadav ning selle leiab ka Tallinna veebilehelt, mistõttu on iga autojuhi kohustus end reeglitega kurssi viia ja neid järgida.

Eelmisel aastal kogus Tallin parkimistasudena 5 642 853 eurot ja parkimistrahve tehti kokku summas 957 435 eurot.