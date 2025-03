Michal kritiseeris toidubürokraatia algatust: midagi peab muutuma, aitab

Peaminister Kristen Michal (RE) kritiseeris regionaal- ja põllumajandusministeeriumi algatust tekitada annetatavale toidule lisabürokraatiat, öeldes, et valitsust tehes oli koalitsioonipartneritel kokkulepe, et bürokraatia peab vähenema.

"Mõni asi murrab kannatlikuma kaameli selgroo. Valitsust tehes oli kokkulepe – asjad lihtsamaks, kiiremaks, vähem bürokraatiat, kargem, kasinam riik. Iga kuu uus idee, maksudest ja uutest nõuetest, see pole tee, kuhu meil minna. Midagi peab muutuma. Aitab," kirjutas Michal sotsiaalmeedias.

Ka Michali erakonnakaaslasest majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles, et taolisi lisaregulatsioone ei oleks vaja.

"Ükski mõistlik inimene ei soovi elada lapsehoidjariigis, kus tuleb kõike sildiga seletada ja igaks juhuks reguleerida, sest äkki inimene ise ei suuda mõelda.

Vastupidi – inimesed suudavad ise mõelda ja vabad inimesed peavad kogema ka vastutust oma tegude eest. Riik ei pea nende eest kõike ära otsustama. Inimene on enda otsustes parem peremees kui riik," lausus Keldo.

"Jätame ruumi ettevõtjatele tegeleda ettevõtlusega ja ametnikele tegeleda sisulise tööga, mis aitab elu Eestis edasi viia," lisas Keldo.

Kolmapäeval selgus, et Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Piret Hartmani juhitaval regionaal- ja põllumajandusministeeriumil on plaan reguleerida lähitulevikus pakendamata toidu annetamisel esitatavat infot.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõuniku Hellika Kallaste sõnul on muudatuse eesmärk anda aga tarbijale tarbitavast toidust täpsemat infot. Ministeeriumi pressiesindaja lisas, et muutuse eesmärk on bürokraatia vähendamine.

Kaupmeeste liidu hinnangul vähendab algatus aga kaupmeeste motivatsiooni ja võimalusi toitu annetada. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi idee on kehtestada lahtiselt müüdava toidu, nagu salatid, supid, pannkoogid jne annetamisel nõuded, välja tuua toidu nimetus, allergeenide info, annetaja juriidiline nimi ja mõnel juhul ka kontakt, ütleb kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.