Tallinna loomaaed saab kaks uut jääkaru, Eestis sündinud Friida kolib Taani

Jääkarude kolimine ühest loomaaiast teise toimub Euroopas Euroopa ohustatud liikide paljundusprogrammi (EEP) soovitusel. Paljundusprogrammide eesmärgiks on liigi säilimine, mistõttu tuleb jääkarude populatsiooni Euroopa loomaaedade vahel majandada.

Friida on kogu oma elu elanud Tallinna loomaaias – ta on siin sündinud, üles kasvanud, kaaslasi leidnud ja pojad saanud.

"Kuigi see on meile kurb, et Friida Tallinna loomaaiast lahkub, on tal kindlasti uues elukohas tore. Loomaaia loomade jaoks on keskkonnavahetus positiivne rikastus, mistõttu ei ole üldse halb, kui aeg-ajalt loomad elukohta vahetavad," ütles Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma.

Jääkaruõed Skadi ja Kaja sündisid Rostocki loomaaias 2021. aasta 14. novembril ja on siiani elanud koos oma ema Sizzeliga. Vabas looduses elavad jääkarud lahkuvad ema juurest ja alustavad iseseisvat elu tavaliselt kahe- või kolmeaastasena ning sellepärast ongi aeg kaksikutel uude elupaika minna.

"On alati raske hüvasti jätta loomadega, kes on sulle nii kalliks saanud, kuid me teame, et Tallinnas on neile parimad tingimused ning et nad saavad seal jätkata teadlikkuse tõstmist jääkarude kaitse vajalikkusest oma liigi saadikutena," ütles Rostocki loomaaia direktor Antje Angeli.

Eelmise aasta lõpus kolisid Tallinna loomaaeda Taanist jääkaruõed Inuk ja Imaq ning 17-aastane isane jääkaru Rasputin kolis Aalborgi loomaaeda.