Bolti juhtidele autosid rentivate ettevõtete vahel on konkurents tihe

Linnatänavaid täitvate Bolti taksode roolis ei istu reeglina nende autode omanikud, vaid sõiduks kasutatakse rendiautosid ning seetõttu on ka neid pakkuvate ettevõtete hulk sedavõrd paisunud, et konkurents turul on tihe.

Enamik Boltiga taksot sõitvaid juhte ei ole ise selle auto omanikud, vaid rendivad seda täispaketina. Rendifirmasid leiab turult külluslikult ja Bolt juhtidele ette ei kirjuta, millist valida, ehkki neil on koostöölepinguid erinevate autoparkidega.

"Sellised koostööd ei anna juhtidele otseseid eeliseid – tellimuste jaotamine toimub algoritmi alusel võrdselt kõigile juhtidele, sõltumata, kust autot renditakse," ütles Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm ERR-ile.

Üks ettevõtteid, kellelt Bolti juhid autosid rendivad, on RW-Rent. Juhatuse liige Tauno Liiv ütles, et see ei ole nende põhiline tegevusala, kuid autopargi suurus jääb neil sõltuvalt hooajast 70–100 vahele. Liiv tõdes, et rendiautode pakkujaid on järjest juurde tulnud, kuid rohkem pole uusi tulijaid kindlasti turule vaja.

"Turg on nii üleküllastunud," põhjendas Liiv ja lisas, et tegu on viimaste aastate suundumustega, sest kümme aastat tagasi oli rendiautosid vaja väga vähe ja toona polnud ka veel Bolti.

RW-Rendi käive on aasta-aastalt kasvanud ja 2023. aastal ulatus see 1,229 miljoni euroni. Kasumit teenis ettevõte ligi 46 000 eurot.

Käivet on igal aastal kergitanud ka Taxifeer OÜ, kelle müügitulu oli 2023. aastal üle 479 000 euro ja kasum ligi 115 000 eurot.

Taxifeeri juhatuse liikme Erko Kalmholmi sõnul on nende autopargis praegu 70 autot ja neid lisandub veelgi. Temagi kinnitas, et konkurents turul on tihe ja selles püsimiseks peab jälgima ka teiste sarnaste ettevõtte pakutavaid tingimusi.

"Valikut on juhtidel piisavalt," iseloomustas Kalmholm turuolukorda. "Suuremad [ettevõtted] ilmselt kasvavad ja väiksemad vahelduvad, lõpetavad ära. Väiksema autopargiga ongi raskem püsivat leiba teenida, peab olema mingi suurem park."

Rendiettevõtte jaoks on tema sõnul suurimaid kuluartikleid kolm: autode remont, kindlustamine ja autode finantseerimine.

Taxifeer rendib sõidukeid nii Bolti juhtidele kui ka tavakasutuseks ning ettevõtte juht märkis, et harilikult renditakse auto neilt pikemaks perioodiks. Keskmiseks rendiperioodiks on umbes pool aastat kuni aasta.

Nii RW-Rent kui Taxifeer pakuvad täisteenust ehk ka kindlustuse sõlmib sõidukile ettevõte, mitte selle kasutaja.

"See on täisteenus, rendi puhul on omanik ikka rendiettevõte, kes kindlustuspoolega tegeleb. Ma ei teagi, kas seda kuidagi teisiti saaks teha, võib-olla, kui müüakse auto kuidagimoodi ja kirjutatakse kasutaja passi, siis tema tegeleb, aga see on teine formaat," tõdes Kalmholm.

Juht tahab rentida uut autot vana auto hinnaga

Taxifeeri renditavad autod on keskeltläbi viis aastat vanad ja nende läbisõit jääb umbes 150 000-200 000 kilomeetri vahemikku, kuid Kalmholm ütles, et neil on ka täiesti uusi ja vanemaid autosid. Keskmist rendisummat ei osanud ta välja tuua, sest arvutus käib keerulise mudeli alusel.

"Hind sõltub rendiperioodist, autost ja sellest, kui palju juht nädalas või kuus autoga sõita soovib. Panen tabelisse sisendid, aga meil on nii suur autopark, et peast ma hinda ei tea," selgitas ta ja lisas, et osa ettevõtteid pakub juhile tüüptingimusi, kus läbisõit on kõigile ühtviisi piiramatu.

Taxifeeri esindaja märkis, et nende autod keskmisest taksopargi autost pigem veidi viisakamad ja rohkema lisavarustusega ning see mõjutab ka hinda.

Ka RW-Rendil ei ole rendihind vankumatult paigas, vaid sõltub mitmetest asjaoludest ning Liivi sõnul varieerub ka rendiperioodi pikkus mõnest päevast kuni mitme aastani ehk leidub ka väga pikaajalisi kliente. Autode seisukorra ja hinna osas on juhtide ja ettevõtte ootused aga vastukäivad.

"Juhid tahaksid uut autot, aga vana auto hinna eest," resümeeris Liiv.

Eestis Bolti juhtidele autosid rentivad firmad on Kalmholmi sõnul lokaalsel turul tegutsejad, nii suureks pole keegi kasvanud, et ka teistes riikides autosid pakkuda.

Üks rendifirmasid, kes end kodulehel Bolti partnerina esitleb, on Car4Rent OÜ ehk Bpartner, kes pakub autode kõrval ka elektrijalgrattaid, mida kasutavad Bolti kullerid. Hinnad algavad Bpartneril 160 eurost nädalas ja 25 eurost ööpäevas ning ühtlasi pakub ettevõte ka juhtidele dokumentide, nagu teenindaja- ja sõidukikaartide vormistamist.

Car4Rendi 2023. aasta aruande kohaselt oli nende käive 1,083 miljonit eurot ja kasumit teeniti veidi üle 116 000 euro. Kulud autode kindlustusele ulatusid ligi 193 000 euroni ja autode remondiks kulus ligi 128 000 eurot.

Oscar Rõõm Boltist tõdes, et ettevõtteid, keda Bolt kodulehel partneritena välja toob, peavad nad usaldusväärseks, kuna nad on pikaajaliselt turul tegutsenud ja seetõttu võib nende kaudu renditud autodega olla lihtsam ja murevaba juhitööd alustada.