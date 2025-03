Saarde tuulepargi mürauuring rikkumisi ei tuvastanud

Saarde valla üheksa tuulikuga tuulepark on töötanud veidi üle aasta. Et kohalike elanike sõnul tekitavad tuulikud häirivat müra, tellis arendaja mürauuringu, mille viis sügisel läbi terviseamet. Mõõdeti nii kuuldavat müra kui ka infraheli. Nii põhjalikult pole tuulepargi müra Eestis varem uuritud.

"Selgus, et piirväärtusi ei ületatud. Ei ületatud ei välikeskkonnas mõõdetud ultraheli puhul ega k nii-öelda inimeste kodudes mõõdetud infraheli puhul," lausus terviseameti lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Samal ajal arendaja tellitud uuringuga tegi terviseamet inimestelt tulnud tervisekaebuste tõttu ka riiklikku järelevalvet, mis nüüd lõpetati. Kuigi ameti sõnul ei ole alust kahtlustada tervisele ohtlikku mõju, tuleks siiski edasi uurida, kas infra- ja ultraheli teatud väärtused on inimesele kahjulikud või mitte.

Tulemuste tutvustamisel olid lisaks kohalikele kohal ka erinevad huvigrupid ja poliitikud. Uuringu tulemused kuulajaid ei veennud.

"Üks mõõtmispunkt oli ka meie kodus. Ja sel päeval, 27. novembril, nägin neid tuulikuid ja kolm tuulikut käisid üliaeglaselt ringi, üks ei töötanud üldse. Ei saa usaldada neid selliseid mõõtmisi. Mina elan kolm pool kilomeetrit (tuulikutest eemal), aga karjalaut on mul kaks kilomeetrit ja sellepärast ma kuulan seda igapäevaselt. Kahe kilomeetri pealt ajab see hulluks, ütleme niimoodi," lausus Mulgi valla elanik Veiko.

"Ma arvan, et need mõõtmistulemused ja uuringud ei ole piisavad, meile räägitakse kogu aeg detsibellidest, mitte keegi ei räägi madalsageduslikult hertsidest ehk infrahelist. Väga pahaseks ajab see, et mingit infot tegelikult valla poolt ei tule, ei ole kunagi tulnud, pannakse tuulikud püsti, me oleme investeerinud kinnisvarasse ikka sadu tuhandeid, kes selle heastab, kes selle kompenseerib," rääkisid Tihemetsa elanikud Liivo ja Merit.

Terviseamet ütleb, et nende mõõtelabor on akrediteeritud ja ultraheli seadmed kalibreeritud. Infraheli seadmed on aga tõepoolset kalibreerimata.

"Meie seadmed ultraheli mõõtmiseks on kalibreeritud, kõik vastab täpselt nõuetele, nagu seadusandlus ette näeb. Küll aga võis juttu olla infraheli mõõtvatest seadmetest, kuna tõepoolest terviseamet laboris ei ole kalibreeritud infraheliseadet ja seetõttu ongi mõõtmistulemus natuke indikatiivne. Aga kuna laboril on olemas akrediteering, laboritöötajad teavad, kuidas mõõtmistegevust läbi viia, siis selles osas on see mõõtetulemus ikkagi usaldusväärne," rääkis Juhkam.

"Elanikud ei ole veel päris rahul, kindlasti me räägime ka veel arendajaga, et mida me saame teha. Kas teeme uuesti pikemaajalise uuringu, aga see on kõik läbirääkimiste teema. Aga hetkel on nii, et alust tuulepargi seiskamiseks ei ole," ütles Saarde vallavanem Raivo Ott.

Arendaja ütleb, et puutub nii suures ulatuses muredega kokku esmakordselt.

"Mina olen 19 aastat tuuleparkidega seotud olnud ja tuuleparke ehitanud ja neid käitanud ja sellises ulatuses mure väljendamine on minu jaoks ausalt öeldes esmakordne. Me kindlasti püüame jõuda selgusele, mis selle mure põhjus on, kas see on ikkagi konkreetselt tuulikutest tulev müra või on mingid muud tegurid," lausus Utilitas Windi juhatuse liige Andrus Zavadskis.