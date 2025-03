Üle hulga aja on Eestis tekkinud olukord, kus piima tasub toota

Toorpiima defitsiit maailmas ja Euroopas on kaasa toonud piimahinna kallinemise, mis selle aasta kahel esimesel kuul on kasumina jõudnud ka Eesti piimatootja rahakotti.

Aktsiaseltsi Pajusi ABF juht ja omanik Lembit Paal ütles ERR-ile, et piima hind on Euroopa turgudel olnud eelmise aasta juunikuust saati pidevas tõusutrendis,

Praegu makstakse Euroopa Liidus keskmiselt piimatonni eest 543 eurot. Kõrgest piimahinnast tekkinud kasum on lõpuks jõudnud selle aasta kahel esimesel kuul ka Eesti piimatootjateni.



Pajusi ABF ja veel 20 Jõgevamaa piimatootjat on koondunud tulundusühistusse Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, mille nõukogu liige Kristjan Rebane ütles, et ühise jõuna suudetakse kokkuostjalt ka paremat piimahinda välja kaubelda.

Rebane, kes on Laiuse Põllumajanduse osaühingu suuromanik ja juhatuse liige, täpset piima kokkuosthinda ütlema ei soostu, kuid see ületab 500 eurot tonnist. Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu liikmete piim müükase Leetu.



Lembit Paal lisas, et kui säärane piima kokkuostuhind püsib, nagu Leedu on tänavu kahel esimesel kuul maksnud, siis on piimatootjal võimalik üht-teist investeeringuteks kõrvalegi panna.