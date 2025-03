Laupäev toob kohati vähest vihma

Laupäev on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, kuid õhutemperatuur ulatub mõnel pool üle 10 kraadi.

Laupäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid mitmel pool on udu. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Hommikul on taevas muutlik. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma ning mitmel pool on udu. Puhub valdavalt edelatuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 0 kuni 4 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja on udu. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 10 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 6 kuni 11 kraadi, kuid tuulele avatud rannikul jääb 3 ja 5 kraadi vahele.

Järgnevad päevad toovad ilmamuutuse. Kui pühapäev tuleb peamiselt sajuta, siis esmaspäeval rabistab kohati vihma. Sooja on nädala lõpus keskmiselt 7 ning alguses 10 kraadi.

Teisipäeval sajab Lõuna-Eestis vihma ja lörtsi ning kolmapäeval, ikka Lõuna-Eestis, juba nii vihma, lörtsi kui ka lund. Keskmine õhutemperatuur langeb kolmapäevaks 0 kraadi peale.