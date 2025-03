Kihnu tahab turismimaksu kehtestada

Turismimaks annaks ligi paari miljonilise eelarvega Kihnu vallale hinnanguliselt 40 000 eurot lisaraha.

"Kuna turiste käib Kihnus üsna palju ja meil on tarvis korraldada siin jäätmemajandust, heakorda tagada, siis see võiks olla sissetulekuallikas. /.../ Korraldusliku poole pealt turismimaksu hakatakse koguma läbi praamipileti ja seda korjaks vedaja. /.../ See võiks olla kuni paar eurot praamipileti pealt," selgitas Kihnu vallavanem Egon Vohu.

Vohu sõnul peaks sõidukite eest maksma rohkem. "Meie eesmärk on see, et saarele tuldaks vähem sõidukitega, eriti 40-kohaliste bussidega, millega meil on probleeme, kuna meil on kitsad teed siin," põhjendas vallavanem.

Kihnu ettevõtjate seas on nii maksu pooldajaid kui ka vastaseid. Ettevõtjatega rääkides jäi kõlama, et maksu kehtestamise plaan on veel toores.

"Turismimaksu idee on väga segane minu jaoks. Ei ole ettevõtjate käest küsitud. /.../ Hästi palju küsimusi on tekkinud seoses sellega, kes on kihnlane ja kes on turist. /.../ Kui kõik need küsimused saavad selgeks, siis võib-olla miks mitte," kommenteeris Elly kodumajutuse perenaine Elly Karjam.

"Mina toetan seda täiega. Sellepärast et turistid, kellega mina olen rääkinud, on ise selle teema üles võtnud, et see võiks olla siin või üldse saarte peal. Eks turist jätab ju siia ka palju prahti ja asja ja see oleks ikka abiks vallale. /.../ Turist ei pea tulema siia sõidukiga, selle jaoks on ju sadam, on jalgrattaid täis, või tule siis jalgsi. Suur mure, probleem on matkaautod, millele võiks kehtestada suuremad maksud," rääkis Rooslaiu talu perenaine Taimi Vahkel.

Osa ettevõtjatest leiab, et saadav tulu on väike, kuid oht turiste eemale peletada suur.

"Mina ei ole sellise maksu poolt üldse. Mina ei nimetagi Kihnu külalisi turistideks, vaid need ongi kallid külalised. Nad on meile siia oodatud ja mina küll ei soovi, et neile mingi eraldi maks kehtestatakse. Eeldatakse, et tuleb nii palju rahvast, aga kui see maks tuleb, siis ei pruugi seda rahvast nii palju enam tulla. See üks-kaks eurot, kas seda siis mingi muu asja arvelt ei saaks koguda?" ütles Sireli kohviku perenaine Eve Laos.

"Kihnu reisimine on täna juba väga kallis. See on ju see miinuspool, et juhul kui seda piletihinda veel tõsta, siis see veelgi muudab võib-olla inimeste valikuid. Pereturismi see mõjutab loomulikult, muudab ülikalliks. Kui sa, kui sa iga pereliikme pealt pead maksma näiteks kaks eurot, siis viieliikmelise pere puhul maksad 10 eurot – see võib otsuseid mõjutada, kas tulla siia või pigem jätta tulemata," rääkis Kihnu ettevõtja Mare Mätas.

Mätase sõnul võiks maks õigustatud olla vaid siis, kui seda kogutakse sihtotstarbeliselt. "Kulutada seda kas turismiarendusse või siis ka tõesti jäätmemajandusse või uute puhke- ja selliste kohtade rajamisse," sõnas ta.

Vald tahaks maksu ideaalis kehtestada juba 2026. aastast ja kui volikogu nõusoleku annab, siis teha regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku lisada turismimaks kohalike maksude loetellu. Ministeerium ütleb aga, et lähiajal see realistlik ei ole.

"Valitsuses täna tegelikult kohalike maksude või maksuteemaga üldse edasi liikumiseks valmisolekut ei ole, seetõttu see maksude teema hetkel on laua pealt maas. Poliitilist valmisolekut täiendavaid makse kaaluda ei ole. Mida me siin omalt poolt ametkondlikult saame loomulikult teha, on erinevat eeltööd, et kui kui ühiskond on vastuvõtlikum täiendavatele maksudele ja kui tekib ka mingil hetkel poliitiline tahe, siis saab nende ettepanekutega ka konkreetsemaks minna," rääkis regionaalministeeriumi asekantsler Sigrid Soomlais.