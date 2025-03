Sikorski: Ukrainas võib tekkida vajadus otsida Starlinkile alternatiive

Kui USA miljardäri Elon Muski ettevõte SpaceX näitab ebausaldusväärsust, on vaja otsida Ukrainas alternatiive tema sidesüsteemile Starlink, ütles pühapäeval Poola välisminister Radosław Sikorski.

Starlinki omanik Elon Musk kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, et Starlink on Ukraina armee selgroog, ilma milleta see ei saa tegutseda. Muski sõnul kukuks Ukraina kogu rindejoon kokku, kui ta Starlinki välja lülitaks.

Muski väitel ei suuda Ukraina sõjas võitu saavutada. Ta kutsus Ukraina kriisi lõpetamiseks kehtestama sanktsioonid 10 peamisele Ukraina oligarhile.

Radosław Sikorski märkis, et Poola valitsus maksab aastas 50 miljonit dollarit, et varustada Ukraina võitlejad satelliitsidesüsteemiga Starlink, mida pakub SpaceX.

"Jättes agressiooniohvri ähvardamise kõrvale, aga kui SpaceX näitab end ebausaldusväärse teenusepakkuajana, tuleb meil otsida teisi pakkujaid," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

USA valitsus on juba lõpetanud Ukrainale ligipääsu osadele satelliidipiltidele ning peatanud luureandmete jagamise.