Elon Musk osales Trumpi ja Zelenski telefonikõnes

"Ma kinnitan seda," ütles anonüümseks jääda soovinud presidendikantselei ametnik juba varasemalt USA uudistekanali Axiose raportis esitatud väite kohta.

Axiose allikate sõnul kestis Trumpi ja Zelenski kõne umbes 25 minutit.

"Trump andis Muskile telefoni ning Musk ja Zelenski vestlesid põgusalt," sõnas teine kõrge Ukraina allikas agentuurile.

Kolm kõnest teavitanud allikat ütlesid Axiosele, et Zelenski hinnangul läks kõne hästi ja see ei suurendanud ärevust Trumpi võidu pärast.

"Musk kinnitas kõne ajal muu hulgas, et jätkab Ukraina toetamist oma Starlinki satelliitide kaudu," ütlesid allikad.

Allikate sõnul ei süvenenud Trump ja Zelenski sellistesse poliitikatesse nagu Trumpi väidetav plaan sõda lõpetada või USA edasise abi väljavaade.

Trump ütles Zelenskile, et nad jätkavad vestlust pärast seda, kui ta on oma välispoliitikameeskonna kokku pannud.

Zelenski kohtus Trumpiga septembris New Yorgis. Allikate sõnul ütles Trump Zelenskile, et ta ei hülga Ukrainat, kuid soovib anda diplomaatiale võimaluse.

"Ma luban, et jääte minuga rahule," ütles Trump allika sõnul kohtumise ajal Zelenskile.

Sellel kohtumisel osales endine USA suursaadik Saksamaal Richard Grenell, kes Trumpi võimalik valiks välisministri või mõnele teisele kõrgele ametikohale. Eeldatakse, et Grenellil on Ukraina diplomaatias juhtroll.

Alates New Yorgis toimunud kohtumisest on Zelenski nõunikud hoidnud Trumpi abidega avatud suhtluskanalit.

Ühendriigid ei näe tõendeid selle kohta, et Venemaa diktaator Vladimir Putin oleks valmis pidama läbirääkimisi Ukraina vastu vallandatud sõja lõpetamiseks mitte üksnes tema enda tingimustel, vahendas reedel uudisteportaal Unian USA välisministeeriumi kõneisiku Matthew Milleri sõnu.

Miller märkis, et Kremli pealik pole valmis loobuma kavatsustest Ukraina alla neelata. "Me ei näe mingeid tõendeid selle kohta, et Putin on valmis loobuma oma nõudmisest jätkata Ukraina territooriumi hõivamist," lausus Miller.

Miller väljendas veendumust, et Putin nõustub vaid läbirääkimistega, kus ta saab kõik, mida tahab, ja Ukraina ei saa midagi, millele tal on ÜRO põhikirja alusel õigus. "Ja need ei ole läbirääkimised, millest Ukraina president Zelenski oleks huvitatud ega peakski olema huvitatud," rõhutas eestkõneleja.

Kreml lükkas oktoobri lõpus tagasi ajalehe The Wall Street Journal väite, et Putin ja erakosmosefirma SpaceX miljardärist asutaja Elon Musk on pidanud alates 2022. aastast regulaarselt salajasi vestlusi. WSJ kirjutas, et Putin arutas Trumpi kampaaniat toetanud maailma rikkaima mehega isiklikke ja poliitilisi küsimusi.

USA ametlikud allikad ei ole Muski ja Putini võimaliku suhtluse kohta midagi avaldanud.

Zelenski: teeme kõik, et sundida Venemaad alustama normaalseid läbirääkimisi

Zelenski tegi reedel avalduse Euroopa suunal. Presidendi sõnul peeti reedel Kiievis kogu päeva koosolekuid ja konverentse pärast Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumist Budapestis.

"Ukraina seisukohta on tutvustatud. Ja üleüldiselt peaks Euroopa poliitika väljatöötamine tuleval perioodil olema koordineeritud koostöö, mis otseselt toetaks meie partnerlust Euroopas ja Euro-Atlandi kogukonda. Nii nagu globaalsed asjad kukuvad kokku ilma tugeva Ameerikata, siis Euroopa rahvaste stabiilsuse säilitamine on lihtsalt võimatu ilma tugeva Euroopata," rääkis Zelenski.

Riigipea märkis, et ka järgmine nädal peaks tooma asjakohaseid tulemusi – tulemusi Ukraina võimude töös partneritega.

Zelenski tõi välja, et tal oli reedel telefonikõne Soome presidendi Alexander Stubbiga Ukraina ja Soome koostöö teemal – nii kahepoolselt kui ka koos laiema ringi partneritega.

President tänas Soomet kogu kaitse- ja poliitilise toetuse eest, mida Ukraina saab.

"Oleme saanud juba 26 sõjalist abipaketti. Olen tänulik! Arutasime ka lähikuude väljavaateid, aga ka Soome kontakte teiste riikidega, teiste riigijuhtidega, mis on Ukraina ja kogu Euroopa tõelise rahu tagamisel üliolulised. Teeme kõik, et sundida Venemaad alustama normaalseid ja sisukaid läbirääkimisi, mis põhinevad rahvusvahelisel õigusel ja mitte terroril," jätkas Zelenski.

Vene väed on viimasel ajal Ida-Ukrainas mõnevõrra edasi tunginud, kuid rindepositsioonid on püsinud suhteliselt muutumatuna juba mitu kuud. Ukrainal on siiski nüüd vastas tunduvalt suuremad ja paremini varustatud väed.