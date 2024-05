Biden: Palestiina-meelne vägivald ei muuda minu seisukohta Iisraeli suhtes

USA president Joe Biden ütles, et USA ülikoolilinnakutes toimuvad Palestiina-meelsed protestid ei muuda tema seisukohta Iisraeli suhtes.

USA president ütles, et ei ole rahumeelsete protestide vastu, kuid ta mõistis hukka aktivistid, kes on hävitanud ülikooli vara, hirmutanud juudi tudengeid ning kelle tõttu on loengud ära jäänud.

"On õigus protestida, kuid mitte kaost tekitada," ütles Biden vahetult pärast seda, kui politsei ajas UCLA ülikoolis laiali Palestiina-meelsete protestijate laagri.

"Inimestel on õigus saada haridust, õigus saada kraad, õigus kõndida turvaliselt üle ülikoolilinnaku, kartmata, et neid rünnatakse," lausus Biden, lisades, et üheski ülikoolilinnakus Ameerikas ei tohiks olla kohta antisemitismile ja juudi üliõpilaste vastu suunatud vägivallaähvardustele.

Reporteri küsimusele, kas meeleavaldused, mille käigus on üle riigi ülikoolilinnakutes vahistatud sadu aktiviste, on muutnud tema seisukohta Iisraeli suhtes, vastas Biden: "Ei."

Teisipäeva õhtul toimus UCLA ülikoolilinnakus vägivaldne kokkupõrge, kus vastumeeleavaldajad ründasid Palestiina-meelseid protestijaid ilutulestikuga. Neljapäeva varahommikul sekkus protesti politsei, vahistades kümneid tudengeid.

Vähemalt üks politseinik sai vastasseisust aktivistidega vigastada, teatas politseiametnik. Ta lisas, et kümned meeleavaldajad on vahistatud, kuid pole selge, kas keegi neist on saanud vigastusi.

Politsei ajas meeleavalduse laiali umbes kolm tundi pärast reidi käivitamist. Umbes 100 meeleavaldajat, kes olid laiali aetud, skandeerisid laagri servalt: "Me taastume!"

UCLA ülikool teatas, et neljapäeval ja reedel toimuvad loengud ülikoolilinnakus valitseva hädaolukorra tõttu distantsõppe teel. Ülikool hoiatas üliõpilasi protestiala vältima.

Iisraeli president Isaac Herzog saatis juudi üliõpilastele toetussõnumi. Ta ütles, et USA ülikoolid on pärast Palestiina-meelsete meeleavalduste lainet nakatunud vihkamisest ja antisemitismist. "Me vaatame õudusega, kuidas 7. oktoobri julmusi Iisraeli vastu tähistatakse ja õigustatakse," sõnas Herzog.

Meeleavaldused Iisraeli sõja vastu Gaza sektoris on levinud paljudesse USA ülikoolidesse.