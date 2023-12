Juudisoost tudengid ei tunne end Harvardis turvaliselt

Harvardi ülikooli juht Claudine Gay sattus antisemitismiga seotud skandaalidesse, kuid ülikooli nõukogu teatas teisipäeval, et toetab Gay jätkamist praegusel ametikohal. Seejärel teatasid ülikooli juudisoost tudengid, et ei tunne end turvaliselt. Samuti muretsevad nad, et ülikool ei suhtu antisemitismi probleemi piisavalt tõsiselt, vahendas The Times.

"Siinsed juudid ei tunne end turvaliselt. Ma arvan, et ülikool saab antisemitismi vaigistamisel teha palju rohkem ning õpetada inimestele, miks see (antisemitism) vale on," ütles Harvardi juudisoost tudengite esindaja Alex Bernat.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu. Seejärel kasvasid USA ülikoolides pinged. Harvard lõi Palestiina-meelsete protestide tõttu spetsiaalse komisjoni, mis hakkas antisemitismi ja selle levikut uurima.

Hiljem käis Gay veel kongressis aru andmas ning ei suutnud seal vastata, kas üleskutsed juutide genotsiidiks rikuvad ülikoolide kodukorda. Pärast seda lahkus Harvardi komisjonist rabi David Wolpe, kes ütles, et Harvard muutus Gay juhtimisel Iisraeli-vastaseks.

Rikkad vilistlased leiavad nüüd, et Gay peab ameti maha panema. Gay tagasiastumist nõuab ka miljardär Bill Ackman, kes kirjeldas, kuidas vilistlased üritavad annetuste kaudu kontrollida eliitülikoolide tegevust.

Ackman ütles, et annetas 2017. aastal Harvardile 10 miljoni dollari väärtuses Lõuna-Korea veebikaubamaja Coupang aktsiaid. Firma oli siis eraomandis. Ackmani sõnul sõlmis ta siis Harvardiga kokkuleppe, et kui Coupang läheb börsile ja aktsiate väärtus kerkib üle 15 miljoni dollari, siis ülejäänud rahaga võib miljardär rahastada Harvardiga seotud projekti. Selle projekti aga võis välja valida Ackman.

Ackman ütles, et mõni aastat hiljem oli aktsiate väärtus kerkinud 85 miljoni dollarini. Ta tahtis siis rajada Harvardi majandusosakonna juurde uue hoone. Siis aga selgus, et kool oli 2020. aasta märtsis Coupangi aktsiad 10 miljoni dollari eest maha müünud. Ackman väidab, et kool ei teavitanud teda sellest tehingust. Harvardi ülikool vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.