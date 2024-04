Vilistlaste surve alla jäänud Columbia ülikool proovib proteste lõpetada

USA ülikoolid üritavad ohjeldada Palestiina-meelseid meeleavaldusi ja Columbia ülikooli juhtkond teatas juba eelmisel nädalal, et protestijad peavad ülikoolilinnakus asuva telklaagri lammutama. Protestijad aga ei andnud survele järele ning ülikool ähvardas seejärel protestivad tudengid ajutiselt õppetööst kõrvaldada.

Esmaspäeval oli telklaager endiselt püsti ning ülikool teatas, et eemaldab mõned tudengid ajutiselt õppetööst. Seejärel palus ülikool taas, et tudengid pakiksid oma asjad kokku ning läheksid linnakust minema.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et esmaspäeva õhtul valitses Columbia ülikoolilinnakus rahulik õhkkond. Protestijad viibisid telkides või ajasid omavahel vaikselt juttu. Varem päeval toimus meeleavaldus ning tudengeid skandeerisid erinevaid loosungeid.

Columbia ülikooli vilistlastel hakkab aga Iisraeli-vastase jutu peale juba mõõt täis saama. Rikkad vilistlased kritiseerivad nüüd ka ülikooli juhtkonda ja nõuavad, et protestide laialisaatmiseks tuleb võtta kasutusele karmimad meetmed. Tule alla jäi ka ülikooli juht Minouche Shafik.

Rikkad vilistlased leiavad, et Shafik peab kiiremas korras ebaseaduslikud laagrid lammutama ning tegema vihakõnele lõpu. Rikaste vilistlaste hulka kuulub näiteks ka Lisa Carnoy, kes on finantshiiglase Bank of America endine tegevjuht.

Shafik ütleski esmaspäeval, et meeleavaldajad peavad linnakust lahkuma, kuid vilistlased leiavad, et ta ei tegutse piisavalt jõuliselt.

Vilistlased, poliitikud ning ülikooli juhtkond ei leia seega endiselt protestijatega ühist keelt. Tudengite protestirühmad leiavad hoopis, et nende meeleavaldused on rahumeelsed ning nad austavad kõiki religioone.

Üks Columbia ülikooli juudi tudeng esitas aga esmaspäeval New Yorgi kohtusse ülikooli vastu hagi. Hagis väidab tudeng, et ülikooli tegevusetus lõi ülikoolilinnakus juudi üliõpilastele ohtliku keskkonna.

Sarnased telklaagrid on püsti ka teistes ülikoolides. Mõned ülikoolid on võtnud kasutusele karmimad meetmed, sadu protestijaid on vahistatud. Hiljuti arreteeriti Florida ülikoolis üheksa protestijat.

"Florida ülikool pole lasteaed ja me ei kohtle protestijaid nagu lapsi. Nad teadsid reegleid, rikkusid neid reegleid ja nüüd ootavad neid tagajärjed," märkis Florida ülikooli pressiesindaja Steve Orlando.