Sotsid visati valitsusest välja

"Kaks lauset, millega põhjendati koalitsiooni lõppu olid, et Reformierakond ja Eesti 200 saaks teha parempoolset poliitikat," ütles Läänemets pärast Stenbocki majast väljumist ajakirjanikele.

Läänemetsa sõnul võtavad sotsiaaldemokraadid seda etteheidet komplimendina, sest see näitab, kui tõhusad olid sotsid vasakpoolset poliitikat tegema.

Teine põhjus, miks valitsus lagunes, oli Läänemetsa sõnul Reformierakonna madal reiting.

"Ja see oli ainuke plaan, et nad peavad midagi tegema. See oli ainuke plaan, mida Kristen Michal suutis välja mõelda. /.../ Kui see on lahendus Eestile, siis elagem sellega."

Läänemets ütles korduvalt, et lisaks Kristen Michalile oli sotside valitsusest väljaviskamise taga ka uus riigisekretär Keit Kasemets.

"Otsuse sotsiaaldemokraadid valitsusest ära saata tegid Kristen Michal ja Keit Kasemets kahekesi. Eesti 200 ütles täna välja, et nad (Michal ja Kasemets - toim) tegid selle otsuse umbes kolm nädalat tagasi," rääkis Läänemets.

Läänemets ütles, et kui sotsiaaldemokraadid rääkisid nädalavahetusel Reformierakonna juhatuse liikmetega, siis ütlesid nad, et neid teavitatakse esmaspäeval ja ka nemad soovitasid pöörduda Michali ja Kasemetsa poole.

"Riigisekretär peaks olema neutraalne ja mitte otsustama, kes valitsuses on ja kes mitte," sõnas SDE esimees. "Aga tegemist on kahe parima sõbraga ja suurima usaldusisikuga Kristen Michali jaoks."

Läänemetsa sõnul on koalitsioonipartnerite vahetamine igati demokraatlik protsess, aga Eestile pole hea, kui seda teevad kaks sõpra ja isegi Reformierakonna juhatus polnud asja kaasatud.

"Kui sa oled riigisekretär, siis sinu käes on kogu avaliku sektori üle otsustamine. Kui sa käitud sel kohal nagu poliitik, siis hakkavad avaliku sektori personaliotsused minema ühe erakonna kasuks. /.../ See on halb, kui kantslerid ja asekantslerid hakkavad aru saama, et nende positsioon sõltub sellest, kas sa oled lojaalne ühele erakonnale või mitte. Seetõttu sõprussuhe riigi juhtkonna tipus on probleem. Ja kui sul pole palju ideid ja hakkad reitingu pärast pabistama, siis paneb ka see muretsema. Aga eks siis saab opositsioonist pakkuda ideid ja tuge," lubas Läänemets.

Läänemets ütles, et kokkuvõttes tuli sotside valitsusest väljaviskamine kui "nuga selga". Ta ütles ka, et Kui Kaja Kallas hoidis oma valitsuspartnereid ka keerulistel aegadel, siis Kristen Michal käitus teisiti.

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal oli valitsuses neli ministrit, kelle ametist vabastamise viib Michal teisipäeva hommikul presidendile. Reformierakonnal ja Eesti 200-l on riigikogus 52 toetushäält.