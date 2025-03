Kallastel valmival uuel keskväljakul on juba vaja parandustöid teha

Kallastel lõppesid veebruaris uue keskväljaku esimese etapi ehitustööd, kuid juba ehituse ajal ilmnes, et väljakul kõrguv kaar on laineline ning nüüd on see osaliselt uuesti lahti võetud.

Kallaste keskväljak on plaanis valmis ehitada mitmes etapis. Hiljuti valminud kaar, sillutis ja haljastus on väljaku esimene osa.

"Ehitustööd said valmis tähtaegselt, aga siis selguski, et need lehed, mis siia peale pandi, ei sobi kuidagipidi, need natuke olid laines. Ehitajaga ka konsulteerisime, meil käis ka tootja siin kohapeal, puudused likvideeritakse. Ehk siis praegu on ka näha, et siin kaldakaarel asendamist vajavad lehed on maha võetud ja tehases praegu siis tehakse uusi," selgitas Peipsiääre valla ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

Nii arhitekt kui ka ehitaja on seda meelt, et Kallaste keskväljaku kaare hädad on tingitud selle keerukast vormist.

"Tihti on metallkonstruktsioonid ühtepidi paindes, aga seal ta on paindes mitmes dimensioonis ehk siis nii-öelda X. Y ja Z on võimalik, et ta on nii ühtpidi kaldu kui ka teistpidi kõver. Kõik jupid peavad kokku saama. Ja ta on üheksa meetri kõrgune konsool suure maa-aluse jurakaga veel, mis on vastukaaluks. See on tõesti keeruline paljudele ettevõtetele olnud. Me saime Riia ettevõtte, kes oli nõus seda tegema, nad projekteerisid veel tööprojekti joonised ja tegelikult kõik paberi peal oligi kõik väga hästi ja pandi ka kokku tehases ja kõik sai kenasti paika. Aga eks ta ikka ole, kui ta tuleb üheksas tükis, siis väikene päriselu tuleb sinna sisse. Ju siis sellest tekkis," rääkis arhitekt Liis Uustal.

Ehitaja sai enda sõnul juba Kallastel kaart kokku pannes aru, et katteplaatidega on kehvasti.

"Ülejäänud asju, etteheiteid vallal ei olnud, vaid see kaare visuaal. Ja arhitektil ja ja vallal ja mul endal ka, kui ma peale vaatan, seal mõned kohad on kehvad. Aga kuna meil oli tähtaeg nii lähedal, siis meil ei olnud enam võimalik mitte midagi teha antud hetkel, me teadsime, et paneme ta kokku nii hästi kui suudame ja siis vaatame üle. Me olime arvestanud sellega, et seal üht-teist tuleb ümber teha, ega me ise visuaali tulemusega rahul ei olnud," selgitas Kivikuvand juhatuse liige Andrus Sibul.

Vigased plaadid saadeti tagasi Läti tehasesse ja need tehakse seal ümber. Parandus peaks valmis saama märtsi lõpuks ning nende eest tasub tootja.

Kallaste keskväljaku esimese etapi maksumus oli kokku üle 530 000 euro.