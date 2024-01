Vald loodab Kallaste linna uue keskväljakuga elavdada

Kallaste linn on jäänud viimastel aastatel aina inimtühjemaks. Tänavad on seal väga vaiksed ja noori inimesi ei kohta pea üldse. Selleks, et linnale elu sisse puhuda plaanib Peipsiääre vald ümber teha keskväljaku ala.

Arhitektid on Kallaste keskväljakule kavandanud uue laia tänava, kus on näiteks mänguvõimalused lastele, skulpturaalne kaldakaar ürituste korraldamiseks ja järveäärne astmestik. Seda kõike vald korraga ehitada ei plaani. Oktoobris peaks valmima esimene etapp, mille eeldatav maksumus on 360 000 eurot. Sellest 90 000 on valla omaosalus.

Kohalikud elanikud on keskväljaku arendamises vastakatel arvamustel.

"See ei tasu ja ei ole vaja. Las renoveerivad seda (maja). Vanasti oli see kaubamaja, päeval oli söökla ja kell 18 oli restoran. Las selle renoveerivad ära. /.../ Teevad platsi korda ja vaata mis ümberringi on – nagu prügimäel," kommenteeris Kallastel elav Sergei.

"Kas teda tegelikult on meil praegusel ajal vaja. Meil on tegelikult riigil raske aeg ja seda raha oleks vast mitmesse erinevasse kohta vaja, puudub siin lasteaed, siin puudub kool, mis toob üldse rahvast siia. Kõigepealt peaks olema võimalus lastele ja siis alles midagi muud võib-olla," rääkis Peipsiääre elanik Elli.

"Kui midagi ilusat on linnas, see ongi väga hea juba, siis on tuju parem ja tulevad teised inimesed ja vaatavad, et Kallaste on ilus linn, et siin mingi FIE või mingi firma teha siia. Muidu kaob linn tegelikul," ütles Kallaste elanik Tatjana.

"Keskväljak muutub päris palju, sinna tuleb väga palju atraktsioone, see ei ole ainult üks kate tänaval. Seal on võimalused lastele, eakatele, peredele, vanadele, noortele, et olla seal keskväljakul," selgitas Peipsiääre vallavanem Piibe Koemets.

Tema sõnul annab vald võimaluse, et ettevõtjad saaksid Kallastele tulla. "Kõik need väikesed kesklinnad, mis on saanud endale uue ilme ja näo, on elavnenud kohvikud, on elavnenud külastajate arv. Sedasamuti ka Kallastel. Vald annabki võimalused, et eraettevõtja saaks tulla sinna," rääkis ta.