Terviseportaali uuendamine tõi välja mured aegade broneerimisega

Digiregistratuur on detsembrist laienenud ja liitunud terviseportaaliga. Esimesed vead ilmnesid jaanuari alguses, kui tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) nägi, et klientidel on probleemid teatud aegade broneerimisega.

Praegugi on terviseportaali ülaribas hoiatus, et hetkel võib esineda tõrkeid vastuvõtuaegade broneerimisel ja tervisedeklaratsiooni allkirjastamisel. "Aja broneerimiseks võta ühendust raviasutusega, tervisedeklaratsiooni on võimalik täita perearsti juures," hoiatab terviseportaal.

"See on üldine probleem. Vabasid aegasid on vähe. Kui uued vabad ajad tulevad, algab tormijooks nendele aegadele. Meie tahame võimaldada, et neid oleks võimalik broneerida nii digiregistratuuris, arsti juures kui ka telefoni teel. Meie aegu juurde tekitada ei saa: saame lahendada probleemi nii, et küsime internetis vabade aegade olemasolu kiiremini. Kui kaks klienti terviseportaalis vaatavad sama aega ja klikivad samal ajal, siis lõpuks viimasel hetkel teeme veel ühe kontrolli, kas see aeg on jätkuvalt vaba või on ära võetud arsti juures või telefonis või digiloos," rääkis TEHIK-u direktor Margus Arm.

Broneerimise loogikat muutis TEHIK eelmise aasta lõpus.

"Me ei küsinud vabu aegu mitte iga kodaniku sisselogimise peale, vaid teatud aja tagant. Alguses 15 minuti tagant, siis viie minuti tagant ja nüüd veel tihendame andmete uuendamise protsesse," selgitas Arm.

Probleem on Armu sõnul kompleksne ja mitme osapoolega. Lisaks on selle lahendamiseks vaja ressursse, mida riigil praegu pakkuda pole.

"Tervishoiu ökosüsteem on nii suur ja lai: tellija on tervisekassa, keskne arendaja on TEHIK ja lisaks on hästi palju tervishoiuteenuse osutajaid, kelle infotehnoloogiline suurus ja tase ja võimekus on erinev. Infovahetuse sünkroniseerimine on pidev töö," ütles Arm.

Selleks, et kõik osapooled TEHIKU loodud IT-standardeid järgiksid, peavad nad koostööd tegema ja selleks on vaja ka raha, sõnas Arm.

"Terviseteenuste pakkujad peavad enda poolt tagama selle, et andmed korralikult liiguksid," lisas Arm.

"Vaadates riigi praegust olukorda, siis ega rahakraanid lahti pole minemas. See keerukus kindlasti jätkub. Vaatame, äkki saab seda ökosüsteemi paremini toimima panna konsolideerimise teel," ütles Arm.

Küsimusele, millal digiregistratuuri tehnilised probleemid lõpevad, vastas Arm, et tehnilisi probleeme ikka tekib.

"Vaadates, et sel aastal on digiregistratuuris tehtud 250 000 edukat broneeringut ja kasutajatoesse on tekkinud 500 probleemipäringut kasutajatelt. Probleeme täielikult välistada ei saa, aga üritame seda arvu võimalikult madalaks viia," sõnas Arm.

Tervisekassa: andmed ei liikunud piisavalt kiiresti

Ka tervisekassa terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski on seda meelt, et uue digiregistratuuriga tuli vabade aegade puuduse probleem rohkem nähtavale.

"Eesmärk oli pakkuda lihtsamal kujul vabu aegu. Kui aga inimene läks broneerima sama aega ajal, kui seda üritas teha ka keegi teine, siis seda ei saanud teha," rääkis Nikolaevski.

"Praegu on tendents, et tervishoiuasutused panevad oma digiregistratuurid kinni ja meile suunatakse rohkem inimesi. Kuna me sõltume üksteisest, siis seal olid mured, et andmed ei liikunud piisavalt kiiresti. Siis tekkisidki probleemid, et inimene nägi vaba aega, mida ta ei oleks tohtinud näha, sest see oli juba võetud, aga kuva ei uuendanud ennast piisavalt kiiresti. Meie ei uuendanud piisavalt kiiresti seda kuva ja tervishoiuasutused ei saatnud meile piisavalt kiiresti infot," rääkis Nikolaevski.

Osa asjadega on Nikolaevski sõnul juba tegeletud ja sünkroonimine on paranenud.

"Teine võimalus oleks teha veel uuemeelsem lahendus. See sõltub aga digiregistratuurist ja tervishoiuasutusest, sest see nõuab muudatusi kõigilt," sõnas Nikolaevski.

Perearsti juurde aegade kinni panemist praegu lahendatud pole, seda saab teha perearstikeskuste juures, ütles Nikolaevski.

Sotsiaalministeerium on terviseportaali probleemiga kursis.

"Peale esimest tagasiside saamist kasutajatelt ja TEHIK-ult oleme olnud nendega ühenduses ning meile teadaolevalt tehakse praegu süsteemi kiiremaks ja vastuvõttude broneerimist paremaks – et tervishoiuteenuse osutajate ja terviseportaali patsiendivaate vahel liiguks vabade aegade info kiiremini," sõnas sotsiaalministeeriumi digilahenduste poliitikajuht Jaanika Merilo.

Perearstid: patsient võiks ikka helistada

Perearstide esindaja sõnul ei ole digiregistratuur neile põhikanal patsientidele aegade väljapakkumiseks.

"Enamasti pöördutakse perearsti poole siiski telefonitsi või nüüd ka digitaalse platvormi kaudu (PADI). PADI-sid kasutavad juba päris mitmed perearstikeskused.

Terviseportaalis sisse logides kohe perearsti nime juures on link ka vastavale PADI-le, kui perearst seda kasutab ja patsient saab mugavalt oma pöördumise sealt esitada," sõnas Linnamõisa tervisekeskuse perearst Reet Laidoja.



Vastus sellele, miks perearstid ei kasuta patsientide broneerimiseks digiregistratuuri, on eelkõige põhimõtteline – vajalik on enne vastuvõtule tulekut täpsustada pöördumise põhjus, et selle alusel pakkuda õige lahendus ja õigel ajal ehk siis registreerimisel telefoni teel või ka mure kirjeldamisel PADI kaudu saab patsiendi mure lahendada vajaliku kiirusega: on terviseprobleeme, mis vajavad kiiremat lahendust ja neid, millega saab oodata.

"On kiireloomulisi pöördumisi, mille puhul suuname patsiendi EMO-sse. Kergemaid tervisemuresid saab lahendada ka telefoni või digiplatvormil nõustamise teel. Sageli on vajalik ka patsiendi vastav ettevalmistus visiidile tulekuks," ütles Laidoja.

Digiregistratuuri väärtust näeb Laidoja eelkõige võimalusena uuringutele aja broneerimiseks.

"Hetkel seda võimalust seal veel pole, aga loodame, et sellega tegeletakse ja millalgi see osutub siiski võimalikuks. Vastuvõtule registreerimiseks aga soovime ikka, et patsient helistaks perearstikeskusesse või pöörduks läbi digiplatvormi. Eriarstile suunamiseks on eelistatum variant e-konsultatsiooni teel," sõnas Laidoja.