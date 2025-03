USA haridusministeerium alustab massilist koondamist

Donald Trumpi administratsioon plaanib USA haridusministeeriumi laiali saata ning ministeerium teatas teisipäeval, et koondab ligi poole personalist.

"Osana haridusministeeriumi viimasest missioonist, algatas ministeerium täna tööjõu vähendamise, mis mõjutab ligi 50 protsenti ministeeriumi tööjõust," ütles haridusminister Linda McMahon.

Kui Trump 20. jaanuaril oma teist ametiaega alustas, töötas USA haridusministeeriumis umbes 4100 inimest.

Viimastel nädalatel on ligi 600 haridusministeeriumi töötajat nõustunud lahkuma või pensionile jääma osana valitsuse plaanist vähendada jõuliselt valitsusagentuuride personali. Seda kampaaniat juhib maailma rikkaim inimene Elon Musk.

Ministeerium teatas veel, et tööjõu vähendamise protsesside raames koondatakse veel 1315 föderaaltöötajat. Ministeerium lisas, et kärbetest ei pääse ükski valdkond, vahendas The Wall Street Journal.

"Kärpimine mõjutab kõiki ministeeriumi allüksusi, kusjuures mõned osakonnad vajavad õpilaste, lapsevanemate, haridustöötajate ja maksumaksjate paremaks teenindamiseks olulist ümberkorraldamist," seisab haridusministeeriumi avalduses.

Samas rõhutati, et seadusega ette nähtud programmid jätkuvad muutumatult, nende hulka kuuluvad õppelaenud, Pelli stipendiumid ja erivajadustega tudengite rahastamine.

Trump lubas valimiskampaaniat tehes USA haridussüsteemi detsentraliseerida, öeldes, et ministeeriumi ülesanded ja volitused antakse osariikide valitsustele.

Seaduse kohaselt ei saa aga 1979. aastal loodud haridusministeeriumi ilma kongressi heakskiiduta kinni panna.

Demokraadid ja plaani oponendid on seisukohal, et rahastamise vähendamine ja personali koondamine on viis, kuidas neutraliseerida ministeerium ilma kongressilt heakskiitu taotlemata.