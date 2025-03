Peipsi kaldale on kuhjunud suured jäävallid

Nädalavahetusega on Peipsi kaldale kuhjunud rüsijää. Kui mõnel aastal võivad jääkuhjad püsida juunini, siis sel aastal kaovad need ilmselt varem.

Loodusjõud on Peipsi äärde Nina külla toonud suurel hulgal jääd. Vallid laiuvad mitmesaja meetri pikkuselt ning kuigi nende peale ronimine on keelatud, siis uudistajaid jagus ka kaldale.

"Minu jaoks on igatahes muljetavaldav. Ma olen mitu korda käinud, aga nii lähedalt ma ei ole veel sellist jääd katsunud. Jäämägesid ma mõtlen," rääkis Eduard.

"Ikka väga võimas. Aga ikkagi väga kaugele ei julge minna, mine tea, kuidas seal varisema võib hakata. Peab ettevaatlik olema. Kaugelt on ka ilus vaadata. /.../ Me tulime Põltsamaa kandist ja tegimegi eraldi väljasõidu selle jaoks, et vaadata ja pojale näidata, kuidas loodusel jõudu on kokku lükata asju," rääksi Veiko.

Rüsijääd esineb pigem Peipsi läänekaldal ja lõunaosas ning just Nina külas on soodsad tingimused rüsijää tekkeks.

Varasematel aastatel on olnud ka suuremaid jäävalle, ka üle 10 meetri kõrguseid. Sel aastal tekkisid need aga keskkonnaagentuuri andmetel eelmisel reedel ja kõigest 12 tunniga. Kui mõnel aastal on rüsijää püsinud lausa juunikuuni, siis praegused vallid ilmselt nii kaua vastu ei pea.

"Siin on ka erinevaid tingimusi: oleneb tuulesuunast, kui palju hakkab vesi uhtuma neid ära, õhutemperatuurist kindlasti, valdavast tuulesuunast. On juhtumeid olnud, kus jäämäed on juunikuusse välja kestnud. Sel aastal ilmselt seda ei juhtu. Sel aastal on need hunnikud ka väiksemad. Ja kindlasti oleneb ka õhutemperatuurist. Eks näha ole," selgitas keskkonnaagentuuri hüdroloogilise seire peaspetsialist Tanel Toots.