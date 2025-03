RMK plaanib likvideerida Meenikunno soo kuivenduskraavid

RMK plaanib likvideerida Põlvamaal asuva Meenikunno soo kuivenduskraavid, et parandada soo koosluste ja elustiku seisukorda. Plaanitud tööd tähendavad ulatuslikku veerežiimi muutust ning võivad mõjutada ka ligipääsetavust Meenikunno soo laudteele, mis on piirkonnas oluline turismiobjekt.

Räpina vallas asuva Meenikunno looduskaitseala suurus on üle 3000 hektari. Sellest umbes 500 hektarit kuulub Meenikunno raba ja märgade metsade taastamisala alla. Selleks, et ala taastada, soovib RMK sulgeda umbes 35 kilomeetrit kuivenduskraave, mis omavad olulist mõju soo kooslusele ja elustikule.

"Kõige ilmekamalt avaldub see selles, et lagedad kooslused on asendunud metsasemate aladega ja elustik on ka seetõttu teisenenud. Kui me paneme kraavid kinni, veerežiim paraneb, siis on lootust kaugemas tulevikus näha uuesti kohale iseloomulikku elustikku ja kooslusi," lausus RMK looduskaitsetööde planeerimisjuht Priit Voolaid.

Räpina vallavanemas Enel Liinis tekitab aga RMK plaan rea mureküsimusi, kelle hinnangul käib jutt väga suurest alast, mida soovitakse muuta.

"See valdavalt puudutab põlismetsa ja põlismets on praegu üraskikahjude tõttu juba niivõrd häiritud ja inimesed pöörduvad sageli omavalitsuse poole, et kuulge, miks te seal midagi ette ei võta. See on üks näide, mis sellest alast saama hakkab," lausus Liin.

Liin viitab ka, et Meenikunnos on ulatuslik linnukaitseala, mida veerežiimimuutus võib oluliselt mõjutada.

"Selle ohuga me kindlasti arvestame. Ja me teeme sellise lahenduse, millega ulatuslikumat puistute hukkumist kindlasti ei kaasne, vajadusel sellistes kohtades jätamegi kraavid lahti, kui see oht peaks olema reaalne," ütles Voolaid.

Meenikunno sool on ka oluline sotsiaalmajanduslik mõju. Tegemist on piirkonnas olulise turismiobjektiga, kus eelmisel aastal oli RMK sõnul 30 000 külastuskorda.

"See on väga külastatav turismiobjekt, kus me räägime loodusharidusest, saame puhata. Peab olema väga suur piirkonna elanike kaasatus," ütles Liin.

Meenikunnosse on ehitatud laudtee läbi soo, mis on osaliselt juurdepääsetav nii ratastooliga kui ka lapsevankriga. Ja nüüd on oht, et tööde käigus võib see laudtee jääda osaliselt vee alla.

"Kui see oht on, siis need lõigud me asendame kõrgema laudteega ja võtame vaatluse alla kogu matkaraja ringi. Ka täna on seal selliseid lõike, mis on juba raskesti läbitavad, võib-olla annab ka selles osas midagi teha," lausus Voolaid.

Arutelud ja kohtumised seoses Meenikunno raba kraavide sulgemisega seisavad alles ees.