Kohus mõistis Pärnu alaealised tapmise eest ligi kümneks aastaks vangi

Karistuse kandmise aja alguseks loetakse 26. august 2024, teatas maakohus.

Süüdistuse järgi lõid alaealised 59-aastast kannatanut üle kogu keha kokku vähemalt 50 korral ja alandasid teda erinevatel viisidel. Peksmise käigus filmisid alaealised kannatanu alandamiseks osaliselt oma tegevust telefoniga. Videomaterjal monteeriti ja saadeti sotsiaalmeedia kontaktidele, kelle kaudu video laiema avalikkuse ette jõudis.

Kohtulikul uurimisel oli üheks vaidlusküsimuseks, mitu lööki konkreetselt üks või teine poiss tegi, s.t teo panus. Maakohus leidis, et süüdistatavate panused vägivallategudesse nii piinaval kui ka julmal viisil on võrdsed. Kaitsjate versioon, et kohtus vaadeldud videos olidki kõik tehtud löögid näha ja ei tehtud ühtegi lööki rohkem kui videos, ei vasta uuritud tõendit kogumile.

Karistamise aluseks on inimese süü suurus. Alaealist saab mõrva eest karistada minimaalselt kaheksa ja maksimaalselt kümne aasta pikkuse vangistusega. Kohus leidis, et süüdistatavate süüd saab osaliselt kirjeldada erinevalt, kuid raskuskaal on siiski samane, mistõttu tuleb neile mõista ka võrdne karistus. Noormeeste avaldatud kahetsust arvestas kohus kergendava asjaoluna minimaalselt ja osaliselt, arvestades alaealiste arusaamisvõimet.

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et tapmine piinaval ja julmal viisil ehk mõrv on kohtule tõendamist leidnud.

Süüdistatavad peavad tasuma riigituludesse sundraha 2215 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.