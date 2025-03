Trump kavatsebki haridusministeeriumi laiali saata

Donald Trump lubas valimiskampaania ajal, et saadab haridusministeeriumi laiali ning meedia teatel kavatseb president lähiajal allkirjastada ka vastava korralduse. Trumpi määrus toob suure tõenäosusega kaasa palju õiguslikke vaidlusi.

USA haridusministeerium keskendub peamiselt õppeprogrammide föderaalsele rahastamisele. Trump lubas valimiskampaaniat tehes USA haridussüsteemi detsentraliseerida, öeldes, et ministeeriumi ülesanded ja volitused antakse osariikide valitsustele.

1979. aastal loodud haridusministeeriumi toetajad leiavad samas, et ministeerium kaitseb avalikku haridust. Ministeeriumi toetajad leiavad veel, et vabariiklased üritavad hoopis edendada kasumit taotlevat haridussüsteemi.

Samas Valge Maja pressiesindaja Harrison Fields rääkis, et ministeeriumi laialisaatmine annab lapsevanematele ja osariikidele suurema kontrolli haridust puudutavate küsimuste üle. Valge Maja leiab, et USA hariduskvaliteet pole paranenud ning õpilaste matemaatikatulemused on langenud viimaste aastakümnete madalaimale tasemele.

Pärast Valgesse Majja naasmist nimetas Trump oma administratsiooni haridusministriks USA show-maadluse profisarja WWE kaasasutaja Linda McMahoni. Trump avaldas eelmisel kuul lootust, et McMahon koondab lõpuks ka iseenda.

Trumpi administratsioon on juba läinud kärpekirvega hariduskulude kallale ning ka haridusministeerium sattus maailma rikkaima inimese Elon Muski huviorbiiti. Ministeeriumis käib nüüd koondamine täie hooga.

Seaduse kohaselt ei saa aga haridusministeeriumi ilma kongressi heakskiiduta kinni panna. Eelnõu vajab 100-liikmelises senatis 60 poolthäält, vabariiklastel on ülemkojas aga 53 esindajat.