Sudaani armee teatas presidendipalee vallutamisest

Sudaanis võitlevad võimu pärast armee ja kiirtoetusjõud (RSF) ning relvajõud teatasid reedel, et haarasid kontrolli pealinnas Hartumis asuva presidendipalee üle.

Konflikt armee ja RSF-i vahel on kestnud ligi kaks aastat ning rivaalitsevate rühmituse võimuvõitlus võib paisata riigi kaosesse.

Armee on viimasel ajal suutnud edu saavutada ja võtab kiirtoetusjõududelt territooriumi tagasi.

RSF ise teatas pärast presidendipalee langemist, et selle võitlejad jäid edasi palee lähedusse. Armee teatas, et RSF-i võitlejad asuvad paleest umbes 400 meetri kaugusel, vahendas Reuters.

Sudaani armee jagas vallutatud paleest ka videolõike. Palee seinad on kuuliauke täis, aknaklaasid on katki. Paljud sudaanlased siiski tervitasid palee langemist sõjaväe kätte.

"Palee vabastamine on parim uudis, mida olen pärast sõja algust kuulnud, sest see tähendab, et ka ülejäänud Hartum läheb armee kätte," ütles 55-aastane Hartumi elanik Mohamed Ibrahim.

"Tahame elada taas turvaliselt, ilma hirmu ja näljata," lisas Mohamed Ibrahim.

RSF vallutas palee 2023. aastal ja on viimasel ajal tugevdanud haaret riigi lääneosa üle. Rühmitus loob seal iseseisvat riiki, kuid eeldatavasti ei saa see kunagi sõltumatute riikide rahvusvahelist tunnustust.

Armee on juhtinud Sudaani alates 2021. aasta riigipöördest. Konflikt Aafrika riigis vallandus pärast katseid liikuda sõjaväelaste juhtimiselt demokraatliku valitsuse loomise suunas. Armee ja RSF ei suuda aga kuidagi jõuda kokkuleppele ja mõlemad vaenupooled süüdistavad nüüd üksteist sõjakuritegudes.