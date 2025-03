Gazas sai Iisraeli rünnakutes surma 19 inimest

Lõuna-Gaza Euroopa ja Kuveidi haigla teatel said nad pärast öiseid rünnakuid 17 surnukeha, nende hulgas on mitu naist ja last.

Hamas ütles, et Khan Younise lähedal sai Iisraeli rünnakus surma nende poliitbüroo ja Palestiina parlamendi liige Salah Bardawil. Hukkus ka tema naine.

Bardawil oli rühmituse poliitilise tiiva tuntud liige, kes andis viimastel aastatel sageli ajakirjandusele intervjuusid.

Iisrael lõpetas eelmisel nädalal relvarahu Hamasiga ja tappis jõulise õhurünnakute lainega üle Gaza mitusada palestiinlast.

Iisraeli sõjavägi andis pühapäeval Gaza lõunaosas asuva Rafah' elanikele evakueerumiskäsu, sest piirkonnas alustati rünnakut Hamasi võitlejatele.

Sõjaväe pressiesindaja Avichay Adraee ütles sotsiaalmeediaplatvormil X, et "armee alustas Rafah' Tal al-Sultani piirkonnas pealetungi rünnakus terroriorganisatsioonidele" ja palestiinlastel soovitatakse "ohtlikust lahingutsoonist lahkuda".