Umerovi kinnitusel olid USA-Ukraina kõnelused produktiivsed

"Oleme oma kohtumise Ameerika meeskonnaga lõpetanud. Arutelu oli produktiivne ja sisukas - käsitlesime põhipunkte, sealhulgas energiat," teatas Umerov hilisõhtul sotsiaalmeedias. Lisaks puudutati infrastruktuuri turvalisust ja Musta mere kaubaveolepingu laiendamist.

Kaitseminister lisas, et Ukraina töötab selle nimel, et muuta oma eesmärk ehk õiglane ja kestev rahu reaalsuseks. "Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ülesanne on saavutada inimväärne ja kestev rahu meie riigi ja rahva ning seega kogu Euroopa jaoks. Töötame selle nimel, et see teoks saaks," lisas Ukraina kaitseminister.

Umerov oli varem öelnud, et päevakorras on ettepanekud energiarajatiste ja kriitilise infrastruktuuri kaitsmiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval tehtud pöördumises rahva poole, et Venemaa on ainus, kes seda sõda edasi arendab.

"Ükskõik, millest me oma partneritega räägime, kuid peame Putinit sundima, et ta annaks reaalse käsu sissetung peatada," sõnas Ukraina riigipea.

USA ja Venemaa vahelised arutelud määrati esmaspäevaks ning Vene riigimeedia teatas, et Moskva delegatsioon saabus pühapäeval Saudi Araabiasse.

Kreml manitses pühapäeval mitte hellitama suuri ootusi Ukraina konflikti kiirest lahendamisest ning ütles, et see on alles algus ja ees on rasked kõnelused.

"Me oleme alles selle tee alguses," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov riigitelevisioonile.

Esmaspäeval Saudi Araabias Ühendriikidega peetavad läbirääkimised on rasked, ütles Peskov.

Kremli kõneisik lisas, et Moskva keskendub peamiselt võimalusele taastada kokkulepe, mis tagab kaubalaevade ohutu liikluse Mustal merel. "Meie läbirääkijad on valmis arutama selle probleemi nüansse ja neid nüansse on palju," väitis Peskov.