Zelenski: saavutasin Putinile saadetud kirjaga soovitud tulemuse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et saavutas eelmisel nädalal Vene režiimi juhile Vladimir Putinile adresseeritud avaliku kirjaga, milles ta pakkus otsekohtumist ja relvarahu sõlmimist, eesmärgi, mida ta taotles.

"Mul oli selge eesmärk, kui ma saatsin kirja Putinile. Ma usun, et ma sain ka sellise vastuse, mida ma vajasin," ütles Zelenski teisipäeval Tallinnas pärast tema ja NB8 riikide liidrite kohtumist antud pressikonverentsil.

Zelenski rääkis, et on viimase kuu jooksul saatnud eri eesmärgiga palju kirju erinevatele adressaatidele, mille seas on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, sealhulgas Valge Maja ja USA kongress, aga ka Vene liider Putin.

"Meil olid erinevad eesmärgid Ameerika Ühendriikide puhul, ma tahtsin teha kõik, mis võimalik selleks, et olukorda meie jaoks natuke muuta, suhtumist natuke muuta," selgitas Zelenski.

Ta rääkis, et soovis Putinile saadetud kirjaga näidata, et Ukraina on valmis rahuks ja sisulisteks läbirääkimisteks, ning astub selle nimel ka reaalseid samme.

"Nii et ma ütlesin, et mul oli eesmärk ja ma sain selle eesmärgi täidetud, mida ma antud kirjaga tahtsin saavutada – et olla tugevas positsioonis, see tähendab rahalisi vahendeid, liitlasi, sõjaväge, taristut. Meil on ka väga selge arusaam Ameerika Ühendriikidest, mitte ainult Euroopast. Sest Euroopa saab aru ja Euroopa teab, mida Putini Venemaa tähendavad ning meil on vaja sama suhtumist ka Ameerika Ühendriikidelt," kommenteeris Ukraina president.

Ta andis ka mõista, et loodab USA hoiaku muutumise järel sellelt suuremat toetust.

"Ma ei saa teile kõiki detaile jagada, aga võite uskuda, et meie vajadused on tohutu suured, meil on vaja raketitõrjesüsteeme ja me saime ka teatud tulemusi," lisas ta.

Zelenski tegi neljapäeval Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Putin lükkas reedel Peterburis toimunud majandusfoorumil esinedes ettepaneku tagasi, öeldes, et ei näe kohtumiseks põhjust enne rahuleppe sõlmimist.

Ukraina president, aga ka NB8 riikide valitsusjuhid rõhutasid pressikonverentsil esinedes vajadust jätkata Ukraina toetamist ja Venemaa survestamist, uute sanktsioonide kehtestamist Moskvale ja selle varilaevastiku tegevuse piiramist.

Zelenski märkis ka, et Ukraina olukord rindel on praegu päris hea: "See on olnud meie jaoks väga raske, aga kindlasti parem kui see on olnud varem."

Ta viitas ka Euroopa Liidu eraldatud 90 miljardi euro suurusele abile, mille kasutusele võtmine kaitse-eesmärgil vajab nüüd konkreetseid otsuseid.