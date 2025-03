Tallinna Foorumi keskust ootab ümberehitus ja nimemuutus

Tallinna kesklinnas asuvat Foorumi keskust ootavad ees suured muudatused, muu hulgas ka nime muutmine, ütles US Real Estate'i omanik Urmas Sõõrumaa.

Kui Sõõrumaale kuuluv US Real Estate 2022. aastal Foorumi keskuse omanikuks sai, seati eesmärgiks luua Rotermanni ja Foorumi keskuse ümbruses terviklikum ärikeskkond ning avada Rotermanni kvartal ka Narva maantee suunas. Nüüd ongi ettevõte oma plaane ellu viimas.

Sõõrumaa rääkis ERR-ile, et juba praegu on keskuses käimas neljal-viiel objektil korralik väljaehitus sinna tulevate tugevate brändide jaoks, kuid suuremad muudatused seisavad ees kogu keskusel.

"Isegi kuni nime muutmiseni välja," lausus ta ja lisas, et endiseks ei jää ei keskuse välis- ega ka siseilme.

Sõõrumaa sõnul on praegu vara kõigest avalikult rääkida, kuid ideaalsel juhul peaks praegune Foorumi keskus hakkama avanema rohkem näoga vana postimaja poole. Suuremad muudatused algavad lähikuudel ja kestavad veel järgmise aasta jooksul.

"On tulemas uusi ägedaid rentnikke," kinnitas Sõõrumaa.

Küsimusele, kas keskusesse võib tulla ka toidupood, vastas ta, et jätab selle praegu ütlemata, sest huvilisi on mitmeid.

"Mõne kuu pärast on asjad selgemad ja kindlasti muutub ka välisilme rõõmsamaks," lisas Sõõrumaa.

Hobujaama tänava ja Narva maantee ristmikul asuva Foorumi keskuse esimesel korrusel on pragu kaubandustänav, mis ühendab Hobujaama ja Narva maanteed, ülemistel korrustel asuvad büroopinnad. Kokku on üüritavat pinda 9600 ruutmeetrit, millest pool on kaubandus- ja pool büroopinnad.

US Real Estate'i kinnisvaraporfellis on üle 100 000 ruutmeetri üüritavat pinda ja üle 200 000 ruutmeetri arenduses olevat pinda, sealhulgas Golden Gate, Laeva 5 kinnistu, Patarei merekindlus ja Park Tondi. US Real Estate'i arendusprojektide hulka kuulub ka Rotermanni kvartal.