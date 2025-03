Sillamäe linnastaadion saab uue välimuse

Vana ja amortiseerinud Sillamäe Kalevi staadion on aastakümneid saanud kriitikat oma kehva, karjamaad meenutava murukatte tõttu. Paremat jätab soovida ka 1952. aastal valminud ja 1984. aastal renoveeritud staadioni kummiplaatidega kaetud jooksurada. Aastaid otsis linn asjatult staadioni renoveerimiseks rahalist katet, lõpuks leiti sobilik riiklik toetusmeede.

"Tänu sellele eraldati meile toetust 2,8 miljonit eurot ja sellele lisaks panustab linn vähemalt 1,2 miljonit eurot," sõnas Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanov.

Sillamäe Silla FC jalgpalliklubi eestvedaja Artjom Mašinistov on kindel, et renoveeritud staadion annab 12 000 elanikuga linna spordielule uue hingamise.

"See toob spordi juurde uusi lapsi. Loodan, et see annab tugeva impulsi nii jalgpalli kui ka kergejõustiku arengule," ütles Mašinistov.

Linna jalgpallielu ühe eestvedaja sõnul on vana staadioniga hüvasti jätmiseks plaanis 31. mail Sillamäel korraldada Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga kohtumine Tallinna FC Smsraha - FC Elva II.

Arvestades spordialaliitude soovitust, tehakse staadion praegusest veidi laiemaks.

"Peamine vahe seisneb selles, et lisandub kuues jooksurada, et saaks nõutud tasemel spordivõistlusi korraldada ning et see staadion vastaks nii kergejõustikuliidu kui ka jalgpalliliidu nõuetele," sõnas Stepanov.

Sillamäe linna teatel ehitatakse suur naturaalmurukattega ja kastmissüsteemiga jalgpalliväljak, kunstmurukattega minijalgpalli-, käsipalli-, korvpalli- ja tenniseväljak, kergejõustikualade spetsiaalkattega jooksurajad, kaugushüppesektor, kõrgushüppe- ja teivashüppeala, odaviskesektor, heitering, kuulitõukesektor graniitsõelmetest aluskattega, eraldi jõuväljak koos lisainventariga, teisaldavad tribüünimoodulid 600 inimesele, erinevad valgustusmastid ja valgustid, sh TV ülekannete jaoks, staadionile on projekteeritud transpordivärav ja 8-kohaline parkla.

Uuenenud Sillamäe staadion peaks valmis saama järgmise aasta suveks.