X!

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

Eesti
Foto: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Sillamäe staadioni ehituse omanikujärelevalve esimene valik tühistati. Linna hinnangul võib küll staadioni renoveerimise kvaliteet kannatada, kuid staadion peaks valmima tähtajaks.

Riigihangete vaidluskomisjon rahuldas Sillamäe kergejõustiku-jalgpallistaadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse pakkumisel kaotajaks jäänud osaühingu Eastconsult vaidlustuse. Linnavalitsus pidas selle firma pakkumist liiga odavaks.

"Linn õppis seda, et tuleb edaspidi paremini põhjendada oma otsuseid ja ei tasu läheneda puht formaalselt. Juhul, kui meil tekib kahtlus, et pakkumus on põhjendamatult madal, peame jõudma veendumusele, et see nii on. Vastasel juhul ei ole meil õigust pakkumust tagasi lükata," rääkis Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanov.

Linn otsustas korraldada uue hanke. Kuni järelevalvet tegevat ettevõtet pole leitud, kontrollivad ehitustööde tegemist linnavalitsuse spetsialistid. Aleksei Stepanov nentis, et see võib tähendada järelevalve kvaliteedi langust.

"Lepinguline esindaja on reeglina pädevam kui meie esindajad ja ta suudab töövõtjat kontrollida paremini," nentis Stepanov, lisades: "See on ka töövõtja huvides, sest ta saab parandada neid vigu, mida lepingu täitmisel paratamatult tekib."

Hoolimata tekkinud segadusest on staadioni rekonstrueerimine aselinnapea kinnitusel graafikus.

"See ei mõjuta kuidagi ehitustööde kulgemist ja lõplik tähtaeg on paigas, see on 1. juuli 2026. Nii, et ühe lepingu kehtivus ei sõltu teise lepingu mittesõlmimisest," kinnitas aselinnapea.

Riigihangete vaidluskomisjoni otsus läks Sillamäe linnale maksma üle 2000 euro. Staadioni rekonstrueerimise kogumaksumus on ehitushanke tulemusena 3 miljonit eurot, millest enamiku katab riigi toetus. Staadioni rekonstrueerib TREV-2 Grupp.

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:55

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

17:50

Keldo: väheneva ressursi tõttu vaatame, kuidas EISA tööd efektiivistada

17:10

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

17:05

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

16:38

Prokuratuur nõuab Eagle S-i meeskonnale kahe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:20

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

13:40

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

09:05

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

12:22

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

12:06

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

12:04

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

ilmateade

loe: sport

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

17:55

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:35

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

loe: kultuur

18:11

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

17:05

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

15:47

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

15:23

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

16:49

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:47

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

13:10

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

13:00

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

12:25

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

11:30

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

11:20

Isamaa ja Keskerakond lähevad tänavustel KOV-valimistel Märjamaal välja erakonna nimekirjaga

11:10

Sillamäe staadioni ehitus läheb edasi vaatamata omanikujärelevalve puudumisele

09:30

Raadiouudised (25.08.2025 09:00:00)

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo