Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

Riigihangete vaidluskomisjon rahuldas Sillamäe kergejõustiku-jalgpallistaadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse pakkumisel kaotajaks jäänud osaühingu Eastconsult vaidlustuse. Linnavalitsus pidas selle firma pakkumist liiga odavaks.

"Linn õppis seda, et tuleb edaspidi paremini põhjendada oma otsuseid ja ei tasu läheneda puht formaalselt. Juhul, kui meil tekib kahtlus, et pakkumus on põhjendamatult madal, peame jõudma veendumusele, et see nii on. Vastasel juhul ei ole meil õigust pakkumust tagasi lükata," rääkis Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanov.

Linn otsustas korraldada uue hanke. Kuni järelevalvet tegevat ettevõtet pole leitud, kontrollivad ehitustööde tegemist linnavalitsuse spetsialistid. Aleksei Stepanov nentis, et see võib tähendada järelevalve kvaliteedi langust.

"Lepinguline esindaja on reeglina pädevam kui meie esindajad ja ta suudab töövõtjat kontrollida paremini," nentis Stepanov, lisades: "See on ka töövõtja huvides, sest ta saab parandada neid vigu, mida lepingu täitmisel paratamatult tekib."

Hoolimata tekkinud segadusest on staadioni rekonstrueerimine aselinnapea kinnitusel graafikus.

"See ei mõjuta kuidagi ehitustööde kulgemist ja lõplik tähtaeg on paigas, see on 1. juuli 2026. Nii, et ühe lepingu kehtivus ei sõltu teise lepingu mittesõlmimisest," kinnitas aselinnapea.



Riigihangete vaidluskomisjoni otsus läks Sillamäe linnale maksma üle 2000 euro. Staadioni rekonstrueerimise kogumaksumus on ehitushanke tulemusena 3 miljonit eurot, millest enamiku katab riigi toetus. Staadioni rekonstrueerib TREV-2 Grupp.