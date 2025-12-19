Leedu andis Tsihhanovskaja turvamise üle politseile

Leedu otsustas anda Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja turvamise üle diplomaatilise julgeoleku teenistuselt politseile. Otsuse eel anti Tsihhanovskaja lähikonnast meediale teada, et see võib kaasa tuua Valgevene opositsiooni peakorteri üleviimise Poolasse.

"Võin kinnitada, et politsei võtab Tsihhanovskaja turvamise üle," ütles politseiameti pressiesindaja Ramūnas Matonis reedel BNS-ile, lisades, et muudatus leiab aset lähipäevil.

Seni kaitses Valgevene opositsiooniliidrit diplomaatide kaitse teenistus.

Plaanist vähendada Tsihhanovskaja ja tema bürooruumide kaitsetaset teatati juba oktoobris ning eelmisel nädalal kirjutas Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabaduse (RFE/RL) Valgevene teenistus, et see on ajendanud Tsihhanovskaja meeskonda viima oma büroo üle Poola pealinna Varssavisse.

Julgeolekuspetsialistide sõnul võib muudatus tähendada, et Tsihhanovskaja elukoht ja büroo jäävad valve alla, kuid tal ei ole enam isikukaitset ei Leedus ega välismaal.

Matonis ütles, et politsei konkreetseid turvameetmeid ei kommenteeri.

Otsuse pooldajate sõnul peegeldab muudatus praegust ohutaset ning see tehti tehnilistel põhjustel.

Kriitikud aga kahtlustavad, et tegemist on poliitiliselt motiveeritud sammuga, mille eesmärk on lepitada neid, kelle arvates on 2020. aastal Leetu saabunud Tsihhanovskajale pööratud liiga palju tähelepanu ja tema kaitseks eraldatud liiga palju ressursse. Nende sõnul õõnestab otsus tema kui opositsiooniliidri staatust.

Kui varasemate teadete kohaselt kaalub Tsihhanovskaja Poola kolimist, siis tema diplomaatiline nõunik Dzianis Kutšõnski ütles hiljuti, et lõplikku otsust ei ole veel tehtud.

Tsihhanovskaja ütles sel nädalal, et peab Leedu võimudega läbirääkimisi oma turvalisuse korraldamise üle ning rõhutas, et ei soovi riigist lahkuda.

Tsihhanovskaja on elanud Vilniuses alates 2020. aasta augustist, mil ta lahkus Valgevenest pärast presidendikampaaniat, kui diktatuuri repressiivorganid olid ta mõneks ajaks kinni võtnud. Leedu on olnud Valgevene demokraatliku liikumise üks suurimaid toetajaid, kuigi mõned poliitikud on viimasel ajal seadnud kahtluse alla tema kõrgetasemeliste turvateenuse maksumuse.