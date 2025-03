Riik asub taas digiriigi asekantslerit otsima

Viimati hakkas muu hulgas digiteemasid haldav justiitsministeerium otsima kaht asekantslerit möödunud aasta lõpus. Üks neist pidi hakkama tegelema innovatsiooni ja Eesti kui juhtiva digiriigi kuvandiga, teine digimaailma ja -taristu julgeolekuga.

Märtsi alguses teataski ministeeriumi digitaristu ja küberturvalisuse asekantsleri leidmisest. Selleks sai Tõnu Grünberg.

ERR-i päringu peale, kuidas edeneb digiriigi asekantsleri otsimine, teatas ministeeriumi kõneisik toona, et kandidaadi osas on riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon saatnud ministrile oma ettepaneku, minister on kandidaadiga kohtunud ja selle heaks kiitnud.

Teisipäeval selgus aga, et töösuhe toona parimaks osutunud kandidaadiga jäi siiski sõlmimata.

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus värske konkursikuulutuse järgi juhib digiriigi asekantsler Eesti avaliku sektori digiteenuste arengut ning tagab nende efektiivse toimimise, kriisikindluse ja innovaatilisuse. Kandideerija peab muu hulgas esitama ühe lehekülje pikkuse essee teemal "Minu visioon Eesti digiriigi kolmest vajalikust arengust praeguses geopoliitilises olukorras". Seejuures rõhutab kompetentsikeskus, et ootab essees konkreetsete tulemusnäitajate väljatoomist.

Konkursi tähtaeg on 9. aprillil.

Viimati oli Eestil sarnases positsioonis ametnik, toonase nimega digiarengu asekantsler 2024. aasta veebruaris. Pärast seda on mitu konkurssi ametikoha täitmiseks luhtunud.