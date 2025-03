Briti suurpankur: globaliseerumine võib olla senisel kujul läbi

Tucker pidas kõne Hongkongis toimunud ülemaailmsel investeeringute tippkohtumisel. Ta ütles, et kaubandusega seotud pinged tekitavad ebakindlust, see kujutab endast tõsist ohtu globaalsele majanduskasvule, vahendas Financial Times.

Donald Trump jätkab agressiivset kaubanduspoliitikat ning eeldatavasti jõustuvad 2. aprillil USA vastastikused tollimaksud. USA kehtestab siis samasugused tariifid impordile, mida teised riigid on määranud USA toodetele.

Tucker ütles, et maailma kaubanduses, majanduspoliitikas ja rahvusvahelises julgeolekukorralduses toimuvad suured muutused. "Praeguseid arenguid arvesse võttes eeldame, et globaliseerumine, nagu me seda teadsime, võib nüüdseks olla jõudnud lõpule," ütles Tucker.

Tema sõnul muutus globaliseerumise käigus majanduslik jõudude tasakaal, see, mis oli varem jätkusuutlik, pole enam seda. Ta ütles, et see ei tähenda, et maailm killustub või toimub deglobaliseerumine. Tulevad uued võimalused ning tekivad tihedamad majandussidemed erinevate poliitiliste rühmituste ja kaubandusblokkide vahel.

Ta tõi välja BRICS-i riikide grupi, mis ehitab institutsioone, millel on mõju energeetikale, kaubandusele, rahandusele, tarneahelatele ja tehnoloogiale

Ka HSBC on viimaste kuude jooksul oma tegevust muutnud. Pank jagas oma äri kaheks üksuseks. Üks geograafiline üksus keskendub Aasiale ja Lähis-Idale ning teine Euroopale ja Ameerikale.