Terras maalt ära kolimisest: inimestel on õigus elada seal, kus nad tahavad

Saatejuht Johannes Vedru küsis, kas Terrasel on plaanis töötada selle nimel, et maapiirkondades inimesi rohkem elaks. Vedru viitas, et statistika järgi kasvab rahvaarv Harjumaal ja Tartumaal.

"Liberaalse erakonna esindajana arvan ma, et inimestel on õigus elada seal, kus nad tahavad," ütles selle kohta Terras.

"Mida riik saab teha, on teadvustada endale seda, et ka riigi jaoks on oluline, et meie inimesed elaksid erinevates piirkondades, ka maapiirkondades, aga minu

hinnangul on see üsna lineaarne. Selle kõige keskmes on töökohad. Kui sa saad panna endale ja oma lastele toidu lauale, siis on sul võimalik seal läheduses elada," lisas ta.

"Me saame teha kahte asja. Ühtepidi me saame tuua investeeringuid maapiirkondadesse, et tekitada seal töökohti. Neid näiteid on olnud, kus ühe suure tööstuse ümber tekib ajapikku linn. Teine asi, mis me saame teha, on terviklik Eesti ühistranspordisüsteem, et liikumine oleks kiire ja igalt poolt oleks võimalik kõige lihtsamalt saada enda sihtkohta. See võimaldab elada maal, aga käia tööl näiteks seal, kus need töökohad on. Need kaks meedet on minu hinnangul kaks kõige olulisemat kohta, millele fokusseerida," lausus Terras.

"Aga see kõik sõltub sellest, kas see inimene näeb, et ta saab panna maal endale ja oma lastele toidu lauale ja kui sellele suudab riik kaasa aidata, siis ma arvan, et see on väga teretulnud," sõnas Terras.

Terras: olen võtnud südameasjaks bürokraatia vähendamise

Terras rääkis, et tema jaoks on oluline ka bürokraatia vähendamine põllumajanduses.

"See on minu jaoks väga oluline teema, et bürokraatiat vähendada. Küsimus on selles, et Euroopa ühine põllumajanduspoliitika annab meile võimalused, ta annab meile ressursi, aga sellega kaasnevad ka kohustused. Et neid kohustusi üle võttes, ei võetaks neid liigselt üle, siis see audit juba käib. Me vaatame kõik need direktiivide ülevõtmised üle ja kõik, mis on võimalik tagasi keerata, me keerame tagasi. See protsess võtab natukene aega, et seal juriidiliselt kõik üle vaadata," ütles Terras.

"Teine asi on meie huvide eest seismine Euroopas. Selle ma olen ka läbi rääkinud. Meil on peatselt kohtumine Lätis ka Baltikumi põllumajandusministritega, et ühiseid positsioone paika panna ja samamoodi suhelda ka Skandinaavia ministritega. Kõigi nende direktiivide puhul on keeruline öelda, et ei, seda me ei tee, siis võib mõjutada ka investeeringud, mis siia on võimalik teha. See on selle tasakaalupunkti otsimine, pigem on oluline leida

neid kohti, kus aruandlus ei ole mitte sisuliste nõuete taga kinni, vaid on arusaamatus või on seda liigselt keeruliseks tehtud. Need on need kohad, kus kindlasti on arenguruumi ja selle ma olen enda südameasjaks võtnud, et teha seal nii suuri edusamme kui vähegi võimalik," rääkis Terras.