Neli USA sõdurit jäi Leedus pärast õppust kadunuks

Leedu idaosas jäi teisipäeval õppusel kadunuks neli Ameerika sõdurit, teatasid Leedu relvajõud kolmapäeva pärastlõunal. Allikate sõnul arvatakse, et sõdurid on hukkunud.

Avalduse kohaselt laekus teisipäeval kell 16.45 teade nelja USA sõduri ja ühe roomiksõiduki kadumisest Pabradės polügoonil toimunud õppusel.

Samal päeval lähetati kadunuid otsima Leedu ja välisriikide sõdurid, samuti õhuväe ja riigipiirivalveteenistuse helikopterid.

Otsijad on avalduse teatel intsidendi võimaliku koha kindlaks teinud ning otsingu- ja päästeoperatsioon jätkub Leedu relvajõudude eestvedamisel.

Leedu ringhäälingu LRT allikate sõnul arvatakse, et neli USA sõjaväelast võisid hukkuda. Seda pole aga ametlikult kinnitatud.

Läti meediaväljaanded TV3.lt ja lrytas.lt teatasid, et neli sõdurit on surnud ja sõiduk leiti rabast, kuid nad lisasid, et ametlikud allikad pole seda veel kinnitanud.

Õppus toimus Valgevene piirist vähem kui 10 kilomeetri kaugusel.

