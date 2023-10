Perearstide liit: igale soovijale kaalulangetuseks ravimit ei kirjutata

Ülekaalulisus on kujunenud probleemiks, mille vastu otsitakse abi juba kaalu langetavatest ravimitest. Sellised ravimid võivad tulevikus jõuda ka lasteni. Samas ütleb perearstide seltsi juhatuse liige Alina Terep, et neid ravimeid kirjutatakse välja siiski üksnes kindlatel juhtudel ja niisama neid kasutada ei tohi.

Eestis on saada kolme kaalu langetavat ravimit. Kaks neist, nimedega Alli või Xenical ja Mysimba ongi kaalulangetamiseks mõeldud, semaglutiidi ehk näiteks Ozempicu puhul on kaalulangetus aga kõrvaltoime.

"Xenicali on saada, aga seda kasutavad üksikud inimesed, kuna see ei ole väga mugav. Mysimbat on ka saada, aga jällegi kõrvaltoimete tõttu ja muude riskide tõttu ei sobi kõigile. Umbes mõnikümmend inimest seda kasutab. Ja semaglutiidi on saada ja ei ole saada. Kui seda jälle tuleb, siis need, kes seda rohkem vajavad, diabeetikud, peaksid selle saama," lausus ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla.

Tervisekassa viimastel andmetel on 2023. aasta jooksul ostnud Ozempicut või teist diabeediraviks mõeldud ravimit Rybelsust pea 5000 meest, kellel on diabeedile viitav diagnoos, ja pea 2500 meest, kellele on ravim kirjutatud muul põhjusel, sealhulgas kaalulangetamiseks. Samu ravimeid on ostnud vastavalt ligi 6200 ja 7500 naist. Teisisõnu on naised diabeediravimeid rohkem muuks otstarbeks kasutanud.

Perearstide seltsi juhatuse liikme Alina Terepi sõnul igale soovijale siiski kaalulangetuseks ravimit ei kirjutata, vaid ainult sel juhul, kui inimesel on kaaluga seotud haigus, nagu rasvtõbi.

"Minu kogemus on, et patsient, kelle kehamassiindeks oli vaevalt 28, arvas, et ta on ülekaaluline. Punnitas mulle kõhtu kuidagi ette, ütles, et näe, mul seelik nüüd ei lähe selga. Tahtis hullult seda süsti. Ma ütlesin, et kahjuks peate ikkagi mõne dieedi käsile võtma, siis füüsiliselt aktiivseks muutuma, sest Ozempicuks mingisugust näidustust ei ole," rääkis Terep.

Tallinna ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port ütles, et tulevikus hakatakse ka lastel ülekaalulisust ravima ravimitega, mitte trenni ega toitumise abil.

"Ega me siin ainukesed ei ole. Me näeme, et mujal maailmas, ka näiteks Norras, kaalutakse tõsiselt, et lapsed ei muutuks ülekaalulisteks täiskasvanuteks, et kui miski muu ei aita, siis proovime ravimite teel," lausus Port.

Terepi sõnul on lastest veel vara rääkida ja praegu neid sellistes ravijuhendites ei ole. Kui see aga peaks arutlusele tulema, tuleb Terepi hinnangul rääkida eraldi erinevatest vanusegruppidest.

"Päris väikeste laste puhul tõenäoliselt on kas mingisugune muu haigus kaasuvana, millega tuleb eelkõige tegelda kui lihtsalt kaaluga tegelda. Tõenäoliselt kuusteist pluss laste puhul see võib-olla tuleb ka kõne alla," ütles Terep.