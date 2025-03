Helme: praeguse koosseisu lõpus näeme ilmselt uut riigikogu esimeest

Isamaa esitas riigikogu esimehe kohale Helir-Valdor Seederi kandidatuuri, testides nii koalitsiooni tugevust. Eesti 200 liikmele Lauri Hussarile vastaskandidaadi esitamine tähendas koalitsiooni tugevuse testimist, ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

"Nad on aktiivselt püüdnud sõltumatuid saadikuid saada enda poliitilise mõju välja. Aga tegelikkus näitas seda, et selle koalitsiooni toetuspind on niisugune nagu on deklareeritud ehk napp ülekaal parlamendis – 52 liiget," rääkis Reinsalu.

Helir-Valdor Seeder sai 42 häält ja Hussar 51. Hussar ise ning ka koalitsioonipartnerid jäid tulemusega rahule.

"See kinnitas, et kõik kohal olnud koalitsioonisaadikud hääletasid koalitsiooni kandidaadi poolt, pluss üks, mis on väga hea tulemus ja näitab, et koalitsiooni hääled püsivad ja koalitsioonil on lootust saada ka toetushääli mujalt," rääkis Hussar.

"Jah, me teadsime, et meil on paar puudujat. Selles mõttes, et tulemus oli 51, ei ole midagi üllatavat," sõnas Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak.

Varem on Hussar saanud 59 ja 64 häält, kuid siis olid koalitsioonis ka sotsiaaldemokraadid.

EKRE esimees Martin Helme nimetas seekordset tulemust hõredaks.

"Kui me meenutame seda graafikut, mida tema esimesel korral sai, mida teisel korral sai ja kuhu ta on jõudnud välja, siis ma ütlen, et tõenäoliselt me koosseisu lõpus näeme veel uut riigikogu esimeest. See jääb tema viimaseks valimiseks," rääkis Helme.

Riigikogu aseesimeesteks kandideerisid Reformierakonna poolt Toomas Kivimägi ning opositsioonist oli kaks kandidaati – Arvo Aller EKRE-st ja sotsiaaldemokraatide poolt Tanel Kiik. Toomas Kivimägi sai 52, Arvo Aller 25 ja Tanel Kiik 19 häält. Tanel Kiik valituks ei osutunud.

Keskerakonna fraktsioon ostsustas salajasel hääletusel toetada EKRE kandidaati.

"Mis puudutab Tanel Kiike, siis tema poolt on raske hääletada, arvestades praegust sotsiaaldemokraatide pidevat meelemuutust ka oma ideoloogia osas," ütles Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et hääletus näitas ka seda, et kunagine võimuliit on taas üksteist leidmas.

"Võib ka öelda, et opositsiooni koostöös on Isamaa, Kõlvarti Keskerakond ja EKRE leppinud kokku ka selle, et nad püüavad sotsiaaldemokraatidele mitte ühtegi aseesimehe kohta komisjonides anda," sõnas Läänemets.

Reinsalu ütles, et sotsiaaldemokraatidel tuleb end opositsioonis tõestada.

"Eks mida külvad, seda lõikad," lisas Helme.

Riigikogu valib juhatuse uuesti igal kevadel.