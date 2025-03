Sotsid esitavad Kiige riigikogu aseesimehe kandidaadiks

"Hea tava kohaselt kuulub riigikogu teise aseesimehe koht suurimale opositsioonijõule, kelleks on praeguses parlamendis sotsiaaldemokraadid. Seetõttu otsustasime esitada Tanel Kiige kandidatuuri ning kutsume ka teisi opositsioonisaadikuid teda toetama," lausus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets.

Läänemets sõnul on Kiik suuteline otsima ja leidma erakondadeüleseid kompromisse riigikogu töö korraldamisel.

"Aga vähetähtis pole ka see, et tegu on veendunud demokraadi ja parlamentarismi austajaga, mis on tänases poliitilises õhustikus eriti oluline," põhjendas Läänemets.

36-aastane Tanel Kiik on varem töötanud erasektoris, riigikogu kantseleis ja juhtinud peaministri bürood. Aastatel 2019-2022 oli Kiik sotsiaalminister ning tervise- ja tööminister.

Kiik kuulus varem Keskerakonda, kuid liitus SDE-ga jaanuaris 2024. Märtsis 2024 valiti Kiik SDE aseesimeheks.

Praegu on riigikogu teise aseesimehe ametis EKRE saadik Arvo Aller.

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad 27. märtsi täiskogu istungil algusega kell 10.

SDE fraktsioonis on riigikogus üheksa saadikut, kuid pärast erakonnavahetusi saavad nad arvestada vähemalt 14 saadikuga.