Riigikogu juhatuse valimised ei pruugi muutusi tuua

Eelmised riigikogu juhatuse valimised toimusid eelmise aasta aprillis. Riigikogu esimeheks valiti Lauri Hussar (Eesti 200), aseesimeesteks Toomas Kivimägi (RE) ja koalitsiooni häältega Jüri Ratas (Isamaa), kes salajasel hääletusel edastas Arvo Allerit (EKRE).

Pärast Euroopa Parlamendi valimisi suundus Jüri Ratas tööle Euroopa Parlamenti ja teiseks aseesimeheks sai Arvo Aller (EKRE).

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et fraktsioon ei ole veel arutanud, kas Toomas Kivimägi võiks riigikogu aseesimehena jätkata.

"Ei ole arutanud, aga mina küll ei näe Toomasele ühtegi ettehheidet. Ta on tööga tublisti hakkama saanud. Eks me kujundame oma seisukoha," ütles Pillak.

EKRE fraktsiooni liige Mart Helme ütles, et EKRE ei ole Arvo Alleri aseesimehena jätkamist arutanud, aga ta ei näe ka põhjust, miks Aller ei võiks jätkata. "Miks ta ei võiks. Minu arvates on väga hästi hakkama saanud. Sinna on natuke aega veel. Mis me siin ikka tõmbleme. Võib-olla kukuvad valitsused. Ma ei näe põhjust ametlike otsustega kiirustada," lausus Helme.

Eesti 200 fraktsiooni esimehe Toomas Uibo kommentaar on sama, mis eelkõnelejatel. "Ei ole veel arutanud. Mu isiklik arvamus on, et ta (Lauri Hussar - toim.) on hästi hakkama saanud ja võiks kandideerida. Kui see aeg läheneb, et siis tuleb seda teha loomulikult," ütles Uibo.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas lisas, et juhatuse valimisteni on veel aega ning erakond arutab seda ilmselt veebruari lõpus.

Hussar on tema sõnul tööga hästi hakkama saanud. "Esimene aasta oli väga raske, sellepärast et riigikogu oli ju lausobstruktsioonis. Riigikogu tööle saamine oli üks suuremaid väljakutseid tol hetkel ja ma arvan, et sellest hetkest alates on Lauri selle tööga väga hästi hakkama saanud. Riigikogu töötab ja töötab hästi praegu," rääkis Kallas.

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad 27. märtsil.