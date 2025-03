Isamaa seab riigikogu esimehe kandidaadiks Helir-Valdor Seederi

Isamaa esimees Urmas Reinsalu teatas, et Helir-Valdor Seederi juhtimise all paraneks parlamendi kultuur.

"Tänane juhtimiskvaliteet riigikogus pole vastanud Eesti kodanike huvidele ja ootustele. Viimase kahe aasta jooksul ehk tänase riigikogu esimehe juhtimisel on valitsuskoalitsioon parlamendi kodukorda erapoolikult tõlgendades läbi surunud mitmed seadused, mille on seejärel põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistanud nii president kui ka õiguskantsler. Vaja on sisulist muutust ja kvaliteedi tõstmist," ütles Reinsalu.

Riigikogu esimeheks kandideerib suure tõenäosusega tagasi ka Lauri Hussar Eesti 200-st.

Riigikogu aseesimehe hääletuse osas otsustas Isamaa fraktsioon jätta hääletuse vabaks. Seega jäävad riigikogu teiseks aseesimeheks kandideerima Tanel Kiik SDE-st ja Arvo Aller EKRE-st. Isamaa saadikutel ja ka nn aknaalustel saab aga olema oluline roll, kumma kandidaadi kaks vali langeb.

SDE fraktsioonis on riigikogus üheksa saadikut, kuid pärast erakonnavahetusi-ületulekuid saavad nad arvestada vähemalt 14 saadikuga.

EKRE-l on parlamendis 11 saadikut, pluss saavad nad arvestada ka Kalle Grünthaliga. Keskerakonnale on pärast lahkumisi jäänud seitse saadikut. Ehk kokku annaks see 19 häält ehk viis enam, kui on SDE-l.

Isamaa fraktsioonis on kaheksa saadikut, kuid nad saavad arvestada ka Keskerakonnast üle tulnud Jaanus Karilaiu ning EKRE-st (ERK-st) üle tulnud Henn Põlluaasa ja Ants Froschiga.

Oma roll hääletuse lõpptulemusel Alleri või Kiige kasuks võib olla ka neil nn aknaalustel, kes ühegi parlamendierakonnaga end sidunud pole (Tõnis Mölder, Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa, Jaak Valge, Leo Kunnas).

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad 27. märtsi täiskogu istungil algusega kell 10.