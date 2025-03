Signal sai tänu Trumpi administratsioonile tuule tiibadesse

USA administratsioon tegi Signali juhi Meredith Whittakeri elu lihtsamaks ning krüpteeritud sõnumsiderakendus meelitab üha kiiremas tempos ligi uusi kasutajaid. Signali teatel kasvas rakenduse allalaadimine kaks korda ning sel on nüüd ligi 30 miljonit igakuist kasutajat, vahendas The Wall Street Journal.

"Iga kord, kui toimub see, mida nimetame tohutuks tehniliseks läbikukkumiseks või andmerikkumiseks, näeme hüppelist Signali kasutamise kasvu," ütles eelmisel sügisel Whittaker.

Signalit kasutavad nüüd nii teisitimõtlejad, ajakirjanikud, spioonid ja ka Washingtonis asuv USA kõrgeim juhtkond. Selle üle mõtiskles hiljuti ka Signali asutaja Moxie Marlinspike.

"Signali kasutamiseks on palju häid põhjuseid. Nüüd on ka võimalus, et USA asepresident lisab teid juhuslikult grupivestlusesse, mis tegeleb tundlike sõjaliste operatsioonide koordineerimisega," ironiseeris Marlinspike.

Krüpteeritud sõnumiteenus Signal tagab üsnagi turvalise suhtluse ja ei kogu oma kasutajate kohta andmeid. Marlinspike lõi rakenduse, kuna tahtis selle abil võidelda valitsuste ja suurfirmade järelevalve vastu.

Signalis pole reklaame, turundajaid ning see pole seotud ühegi tehnoloogiahiiglasega. Signali kood on avatud lähtekoodiga, sõnumite sisu saavad lugeda ainult saatja ja vastuvõtja.

Signal on eriti populaarne lääneriikide aktivistide ja ajakirjanike seas, kuid ka USA uus valitsus kasutab aktiivselt rakendust.

Moxie Marlinspike, kodanikunimega Matthew Rosenfeld, lõi rakenduse kümmekond aastat tagasi ja rahastas selle arendamist toetuste ja annetuste abil. Kirjandust õppinud Whittaker lahkus Google'ist 2019. aastal ning liitus Signali juhtkonnaga 2020. aastal.