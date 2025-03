Gröönimaa parteid moodustavad laiapõhjalise koalitsioonivalitsuse

Vastav teade tuli vaid loetud tunde enne seda, kui maailma suurimale saarele peaks kutsumata külalisena saabuma oma abikaasa Usha visiidi kaaskonnas USA asepresident JD Vance,

Saarele saabuvad veel riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz ja energiaminister Chris Wright.

Nii Taani kui Gröönimaa peaministrid on visiiti kritiseerinud ja öelnud, et see avaldab vastuvõetamatut survet Kopenhaagenile ja Nuukile, nimetades seda ühtlasi välissekkumiseks ja kohatuks.

"Äärmiselt oluline on, et me heidaksime kõrvale oma erimeelsused ja erinevused, sest ainult sel viisil oleme me suutelised tulema toime raske välise survega, mille suhtes me oleme haavatavad," ütles uus peaminister Jens-Frederik Nielsen ajakirjanikele, kellele esitles ühtlasi ka uut valitsuskabinetti.

Nielseni sotsiaalliberaalsed demokraadid võitsid 11. märtsil peetud valimised. Ametist lahkuv peaminister Múte Egede vasakpoolsest roheliste erakonnast Inuit Ataqatigiit (IA) asub uues valitsuses tööle rahandusministrina.

"Selle koalitsiooniga on ühendatud seitsekümmend viis protsenti rahvastikust," ütles Nielsen.

Marurahvuslaste partei Naleraq on ainus parlamendis esindatud viiest erakonnast, mis ei kuulu valitsusse, kuna nad lahkusid varem sel nädalal kõnelustelt.

Kõik viis erakonda on Gröönimaa iseseisvumise poolt, ehkki kõik eelistavad erinevat ajaraami. Gröönimaa sõltub suuresti Taani toetustest.

Valimistel teiseks jäänud Naleraq on ainus erakond, mis toetab iseseisvumist niipea kui võimalik.

Kopenhaageni Aalborgi ülikooli Arktika programmi juht Carina Ren ütles AFP-le, et iseseisvus näib nüüd olevat pikaajalisem projekt.

Pärast valitsuse programmiga tutvumist ütles Ren, et nüüd on selge, kuidas arutelu kiirest iseseisvumisest on riiulile pandud.