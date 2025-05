Hiina rõhutas Taanile oma toetust Gröönimaa küsimuses

USA president Donald Trump on viimastel kuudel korrutanud Washingtoni soovi võtta strateegiliselt oluline poolautonoomne Taani territoorium oma kontrolli alla.

Peking loodab, et Taani "jätkab Hiina õigustatud seisukoha toetamist Hiina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust puudutavates küsimustes," vahendas Hiina välisministeerium Wangi esmaspäeval Pekingis Taani välisministrile Lars Lokke Rasmussenile öeldud sõnu.

Kohtumine toimus pärast seda, kui Peking kritiseeris Taanit eelmisel nädalal endise Taiwani presidendi Tsai Ing-weni võõrustamise eest, kes kohtus Taani seadusandjatega ja pidas kõne Kopenhaagenis toimunud demokraatia tippkohtumisel.

Kompartei juhitud Hiina Rahvavabariik väidab, et demokraatlikult valitsetud Taiwan, mille ametlik nimi – Hiina Vabariik – pärineb kommunistide võimuhaaramise eelsest ajast, on tema territoorium. Taiwani valitsus lükkab Pekingi suveräänsusnõude tagasi. Hiina ja Taani suhteid varjutab Kopenhaageni mitteametlik läbikäimine Taiwaniga ning need jõudsid madalseisu 2009. aastal, kui dalai-laama külastas Kopenhaagenit.

Suhted paranesid aga pärast seda, kui Taani võttis Hiina nn pandadiplomaatia raames vastu Pekingi pakkumise anda riigile laenuks kaks pandat.

Mõlema maa koostöö keskendub suuresti rohetehnoloogiatele, kusjuures Taani tuuleenergia ja keskkonnalahenduste oskusteave on Hiinas sealse rohepöörde tõttu väga nõutud.

Wang ütles Rasmussenile, et Hiina on valmis süvendama majandus- ja kaubanduskoostööd Taaniga, samuti koostööd teadusliku innovatsiooni ja rohelise majanduse valdkonnas.

Hiina välisminister ütles, et mõlemad pooled jagavad laialdast üksmeelt multilateralismi tugevdamise ja vabakaubanduse kaitsmise osas, lisades, et Hiina on valmis tugevdama dialoogi ja koostööd Euroopa Liiduga.