X!

Taani luure nimetas USA-d julgeolekuriskiks

Välismaa
Fääri saarte, Taani ja Gröönimaa lipud koos USA lipuga Gröönimaa pealinnas Nuukis asuva Arktika väejuhatuse hoone ees.
Fääri saarte, Taani ja Gröönimaa lipud koos USA lipuga Gröönimaa pealinnas Nuukis asuva Arktika väejuhatuse hoone ees. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Steffen Trumpf
Välismaa

Taani sõjaväeluure liigitas president Donald Trumpi juhitud USA esimest korda julgeolekuriskiks, mis on silmatorkav muutus selles, kuidas üks Washingtoni lähimaid liitlasi Euroopas hindab transatlantilisi suhteid.

Kolmapäeval avaldatud 2025. aasta luureväljavaates hoiatas Taani kaitseluureteenistus, et USA seab üha enam esikohale oma huvid ning kasutab oma majanduslikku ja tehnoloogilist jõudu võimu teostamise vahendina, sealhulgas liitlaste ja partnerite suhtes, teatas väljaanne Politico.

"Ameerika Ühendriigid kasutavad oma tahte jõustamiseks majanduslikku jõudu, sealhulgas kõrgete tollimaksudega ähvardamist, ega välista enam sõjalise jõu kasutamist isegi liitlaste vastu," öeldi aruandes, viidates teravalt Washingtoni katsetele võtta Taanilt ära kontroll Gröönimaa üle.

Selline hinnang on üks jõulisemaid Euroopa luureteenistuselt pärinevaid hoiatusi USA kohta, tõdes Politico. Oktoobris teatas Hollandi luureteenistus, et on lõpetanud teatud luureandmete jagamise oma USA kolleegidega, viidates poliitilisele sekkumisele ja inimõigustega seotud muredele.

Taani luure hoiatus ilmestab Euroopas valitsevat rahutust Ameerika Ühendriikide käitumise suhtes, mille üheks näiteks on see, kuidas Washington kasutab globaalsel areenil, sealhulgas ka Euroopa vastu, üha agressiivsemalt oma majanduspoliitikat. Liitlaste-vahelise lõhe süvenemise tõi eriti teravalt esile eelmisel nädalal avaldatud USA riikliku julgeoleku strateegia, milles leitakse, et Euroopa seisab silmitsi tsivilisatsioonilise hävingu väljavaatega järgmise 20 aasta jooksul.

Taani luure ülevaates öeldakse ka, et Hiina ja USA suhete lähiaastate areng põhjustab ebakindlust, kuna Pekingi kiire tõus on õõnestanud USA pikaajalist positsiooni vaieldamatu globaalse suurvõimuna.

Washington ja Peking on nüüd vastasseisus mõjuvõimu, rahvusvaheliste liitude ja kriitiliste ressursside pärast, mis on toonud kaasa selle, et USA on seadnud prioriteediks Hiinat ümbritsevad alad, sealhulgas Arktika, et vähendada Pekingi mõjuvõimu.

"USA üha tugevam keskendumine Vaiksele ookeanile tekitab ka ebakindlust riigi rolli suhtes Euroopa julgeoleku peamise tagajana," öeldakse aruandes. "USA muutunud poliitika seab suurendab vajadust relvastuda ja tugevdada Euroopa riikide vahelist koostööd, et tugevdada heidutust Venemaa vastu."

Taani luureteenistuse hinnangul võivad lääneriigid halvimal juhul sattuda mõne aasta pärast olukorda, kus nii Venemaa kui ka Hiina on valmis pidama oma piirkondlikke sõdu vastavalt Läänemere piirkonnas ja Taiwani väinas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:26

Mari-Liis Jakobson: mis paneks toksilisele poliitikale piiri?

14:20

Parempoolsed kasvatavad piirkondlikku võrgustikku

14:16

WSJ: USA õõnestab Maduro režiimi alustalasid

14:15

Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

14:06

Vanglaleping võib tekitada Eestisse kahetasandilise karistussüsteemi

14:04

Suri hinnatud lastearst Adik Levin

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

13:54

Inga Lunge: üleväsimus ei lase muinasjutulisel jõulutundel tekkida

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

13:39

Viljandimaal hukkus sigala laevaringus vähemalt sada looma

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.12

Sõja 1387. päev: Ukraina ründas esmakordselt Vene naftapuurtorni Kaspia merel Uuendatud

11.12

Eesti saab uue väikesaare

11.12

Eesti telekomifirmad valmistuvad tuleval aastal hindu tõstma

11.12

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi Uuendatud

12:59

Trump andis märku valmisolekust toetada Ukraina julgeolekugarantiisid Uuendatud

11.12

Jaapan ja USA vastasid Hiina-Vene ühisele õhupatrullile oma jõudemonstratsiooniga

11.12

Kohus peatas Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamise tööd

11.12

Merz: USA-le saadeti Ukraina territoriaalsete järeleandmiste ettepanek

10:54

Akkermann: muudame maksulaekumise trendide põhjal mootorsõidukimaksu

11.12

Zelenski sõnul tahab USA luua Donetski oblastisse vabamajandustsooni

ilmateade

loe: sport

14:15

Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

13:07

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

loe: kultuur

13:38

"Lumi saadab meid" valiti maailma suurima lühifilmide festivali võistlusprogrammi

12:35

Station Narval astub üles Briti trip hop muusik Tricky

12:00

Sinijärve raamatusoovitused: "Katabaas" muudab tumedad talveööd põnevaks

11:42

Uue muusika reede: 5miinust, 21 Savage, Käsi, Oopus jt

loe: eeter

13:54

Inga Lunge: üleväsimus ei lase muinasjutulisel jõulutundel tekkida

12:55

Kodutute kirikukellade päästeingel Juhan Kilumets: annan neile uue elu

12:03

Korraga kümneid pille mängiv Muusikmees: kõik raadiohitid proovin ära

10:19

Jäävaba meri ja ookeanisoojus annab pühadele kehva seeneilma maigu

Raadiouudised

12:50

Terviseamet: leetrite vastu vaktsineerituse tase Eestis pole piisav

12:40

Raport: Iirimaad ohustab enim rünnak energeetikataristule

12:30

Ilm läheb külmemaks

12:30

Raadiouudised (12.12.2025 12:00:00)

12:30

Keskerakond ja Isamaa tegid teatavaks Tallinna linnaosade vanemate kandidaadid

10:00

Kantar Emor: Keskerakonna reiting kerkis viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele

10:00

Tallinn ja riik tahavad Balti jaama busside seisuplatsi säilitada

09:40

Õhutemperatuur langeb ja märjad teepinnad jäätuvad

09:20

Raadiouudised (12.12.2025 09:00:00)

11.12

Tööd alustas tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo