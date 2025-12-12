Taani luure nimetas USA-d julgeolekuriskiks

Taani sõjaväeluure liigitas president Donald Trumpi juhitud USA esimest korda julgeolekuriskiks, mis on silmatorkav muutus selles, kuidas üks Washingtoni lähimaid liitlasi Euroopas hindab transatlantilisi suhteid.

Kolmapäeval avaldatud 2025. aasta luureväljavaates hoiatas Taani kaitseluureteenistus, et USA seab üha enam esikohale oma huvid ning kasutab oma majanduslikku ja tehnoloogilist jõudu võimu teostamise vahendina, sealhulgas liitlaste ja partnerite suhtes, teatas väljaanne Politico.

"Ameerika Ühendriigid kasutavad oma tahte jõustamiseks majanduslikku jõudu, sealhulgas kõrgete tollimaksudega ähvardamist, ega välista enam sõjalise jõu kasutamist isegi liitlaste vastu," öeldi aruandes, viidates teravalt Washingtoni katsetele võtta Taanilt ära kontroll Gröönimaa üle.

Selline hinnang on üks jõulisemaid Euroopa luureteenistuselt pärinevaid hoiatusi USA kohta, tõdes Politico. Oktoobris teatas Hollandi luureteenistus, et on lõpetanud teatud luureandmete jagamise oma USA kolleegidega, viidates poliitilisele sekkumisele ja inimõigustega seotud muredele.

Taani luure hoiatus ilmestab Euroopas valitsevat rahutust Ameerika Ühendriikide käitumise suhtes, mille üheks näiteks on see, kuidas Washington kasutab globaalsel areenil, sealhulgas ka Euroopa vastu, üha agressiivsemalt oma majanduspoliitikat. Liitlaste-vahelise lõhe süvenemise tõi eriti teravalt esile eelmisel nädalal avaldatud USA riikliku julgeoleku strateegia, milles leitakse, et Euroopa seisab silmitsi tsivilisatsioonilise hävingu väljavaatega järgmise 20 aasta jooksul.

Taani luure ülevaates öeldakse ka, et Hiina ja USA suhete lähiaastate areng põhjustab ebakindlust, kuna Pekingi kiire tõus on õõnestanud USA pikaajalist positsiooni vaieldamatu globaalse suurvõimuna.

Washington ja Peking on nüüd vastasseisus mõjuvõimu, rahvusvaheliste liitude ja kriitiliste ressursside pärast, mis on toonud kaasa selle, et USA on seadnud prioriteediks Hiinat ümbritsevad alad, sealhulgas Arktika, et vähendada Pekingi mõjuvõimu.

"USA üha tugevam keskendumine Vaiksele ookeanile tekitab ka ebakindlust riigi rolli suhtes Euroopa julgeoleku peamise tagajana," öeldakse aruandes. "USA muutunud poliitika seab suurendab vajadust relvastuda ja tugevdada Euroopa riikide vahelist koostööd, et tugevdada heidutust Venemaa vastu."

Taani luureteenistuse hinnangul võivad lääneriigid halvimal juhul sattuda mõne aasta pärast olukorda, kus nii Venemaa kui ka Hiina on valmis pidama oma piirkondlikke sõdu vastavalt Läänemere piirkonnas ja Taiwani väinas.