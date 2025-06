Macron: Gröönimaad ei müüda ega anta ära

Macron ütles pühapäeval, et Gröönimaad ähvardab "röövellik ambitsioon" ja selline olukord peaks olema äratuskell kõigile eurooplastele.

Gröönimaa on Taani autonoomne osa, millel on õigus kuulutada välja iseseisvus.

Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen avaldas pühapäeval Macronile tänu Prantsusmaa tugeva toetuse.

Macron on esimene välisriigi juht, kes külastas Gröönimaad pärast Trumpi otseseid ähvardusi saar omandada ning ta oli sinna kutsutud Gröönimaa kui Taani peaministri poolt.

Macron oli varasemalt öelnud, et tema visiidi eesmärk on vältida igasugust territooriumi "röövimist". "Prantsusmaa on meid toetanud alates esimestest avaldustest meie maade äravõtmise kohta. See toetus on nii vajalik kui ka rahuldust pakkuv," kirjutas Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen Facebookis paar päeva enne Macroni visiiti.

Küsimusele, kas Macron edastab oma visiidi ajal Ameerika Ühendriikidele selgesõnalise sõnumi, vastas Macroni nõunik ajakirjanikele: "Reis on iseenesest signaal," mainimata Trumpi.

Arvamusuuringute firma IFOP-i NYC.eu laupäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt ei kiida 77 protsenti prantslastest ja 56 protsenti ameeriklastest heaks Gröönimaa annekteerimist USA poolt. 43 protsenti prantslastest kiidaks heaks Prantsuse sõjalise jõu kasutamise USA sissetungi ärahoidmiseks.

Macron külastas Gröönimaa pealinna Nuuki, samuti Euroopa Liidu rahastatud hüdroelektrijaama ning arutab oma võõrustajatega Arktika julgeolekut ja kliimamuutusi.

Kuigi Taani on EL-i liige, on Gröönimaa väljaspool blokki. Prantsuse presidendi nõunik ütles, et visiit võimaldabarutada, kuidas anda Gröönimaa assotsiatsioonipartnerlusele EL-iga uus dimensioon.

Taani peaminister Mette Frederiksen on mitu korda Pariisi külastanud pärast Trumpi ähvardusi, et otsida Prantsusmaa ja laiemalt Euroopa toetust ning on tellinud Prantsusmaal toodetud maa-õhk-tüüpi rakette, mis on märk Kopenhaageni fookuse nihkumisest.

Euroopa Liidu ainsa tuumariigi kaasamine on Taani jaoks, kes on pikka aega olnud Washingtoni üks lojaalsemaid liitlasi Euroopas, viis projitseerida kõva võimu vormi äkki agressiivseks muutunud Ameerika Ühendriikide suunas, ütles Pariisis asuva mõttekoja IFRI esindaja Florian Vidal uudisteagentuurile Reuters.

"Trumpi administratsiooni agressiivsem hoiak on šokk, mis muudab Prantsuse nägemuse Euroopast, mis on autonoomsem, Taani jaoks mõistlikumaks," ütles ta. "Põhjala seisukohast on Prantsusmaa sõjaline jõud, mis loeb."