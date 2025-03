ERR Donetski oblastis: rindeäärsete linnade elanikud ei soovi kodust lahkuda

Lõman on elanud üle järjekordse sõjatalve. Linn asub rindest mõne kilomeetri kaugusel ja on pidevalt tule all.

"Situatsioon on keeruline. Vaenlane püüab Lõmanile üha lähemale tulla. Ta kasutab oma tavapärast taktikat ehk terrorit rahulike linnade vastu. Linna ja selle eeslinnasid pommitatakse pidevalt juhitavate lennukipommidega, rakettidega ja mitmikraketiheitjatest. Nagu alati muudavad nad kohalike elu lihtsalt õudusunenäoks," rääkis Ukraina kaitseväe 115. brigaadi ohvitser Jevhen.

Aga tundub, et linna jäänud inimesed on selle õudusunenäoga juba ära harjunud. Vera püüab jälgida uudiseid, mis räägivad üha enam peatsest vaherahust.

"Räägitakse aina kõnelustest, aga kasu ei ole midagi. Kui on kokku lepitud, siis tuleb seda teha, aga nad ainult lükkavad kõike edasi tulevikku," ütles Vera.

Gaasi, vett ja kütet ei ole Lõmanis juba ammu. Aga majas oli vähemalt elekter, tänu sellele elaski Vera talve üle.

"Elasime üle tänu sellele, et talv oli pehme. Kuni puhur on sinu kõrval, on soe. Kohe kui välja lülitad, tõmbad endale teki peale ja magad riietes. Mul ei ole lihtsalt sõnu," lausus Vera.

Sõna otseses mõttes paari kvartali kaugusel Vera kodust avastas operaator Kristjan Svirgsden väikse poekese, mille valik ei jää alla ühelegi supermarketile. See avati üle-eelmisel aastal, pärast Lõmani vabastamist Vene okupatsiooni alt.

"Alguses, kui me poe avasime, kuskil poolteist aastat tagasi, oli inimesi rohkem. Praegu on rohkem pommitamist ja paljud inimesed on lahkunud. Inimesi on vähe. Aga nii palju kui ostjaid on, nii palju me neid loomulikult teenindame," rääkis Larissa.

Pood asub keldris, Lõmanis on see suur pluss.

"See on ostjatele turvaline koht. Kui pommitatakse, siis inimesed tulevad siia keldrisse ootama, kuni liugpommid, õhuhäire, mitmikraketiheitjad või midagi sellist saab läbi," ütles Larissa.

Aga Jevhen soovitab kohalikel elanikel mitte lasta end petta maa-alusel küllusel ega lootustel kiirele vaherahule.

"Tuleb ära sõita. Nii on kõigil rahulikum. Nii on rahulikum sõjaväelastel, sest nad teavad, et tsiviilelanikud ei ole ohus ja me ei pane neid löögi alla. Ja üleüldse, tuleb mõelda oma elu peale," ütles Jevhen.