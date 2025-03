ERR Harkivi oblastis: "Aktuaalne kaamera" jälgis Ukraina sõdurite väljaõpet

"Aktuaalne kaamera" jälgis juba 45-päevase sõduri baaskursuse läbinud sõdurite väljaõpet. Polügoonil peavad nad veel kaks nädalat oma oskusi lihvima.

"Siin on raskem kui õppekeskuses oli. Siin saame rohkem infot, siin on rohkem füüsilist koormust. Aga see koormus tuleb meile kasuks," rääkis väljaõppel osalev Artjom.

"Sõdur peab tegutsema automaatselt. Ta peab teadma, millal asendeid vahetada, millal käsku anda, millal varjuda," kirjeldas sõjapsühholoog Jevhen.

"Me püüame neile õpetada põhitõed selgeks. Aga alles lahingus olles saavad nad päriselt aru, et ei tohi joosta teise raua ees või et keegi ei satuks sinu raua ette. Iga viga maksab inimese elu," selgitas instruktor Oleg.

Enamik neist sõduritest on äsja mobiliseeritud.

"Inimesed, kes alles äsja olid tsiviilis ega mõelnud selle peale, et peaks väkke minema, aga sattusid ikkagi siia, harjuvad tasapisi oma uue elu reeglitega. Nad näevad, et sõda ei ole nii hirmus asi, et sõdida on võimalik ja võimalik on ka vaenlast lüüa," ütles Jevhen.

"Kõik inimesed on tegelikult sõjaks valmis. Peamine on siin psühholoogiline valmisolek, sest füüsiliselt saab inimene kõigega hakkama. Kõik sõltub inimese moraalist," tõdes Oleg.

Hirmu mahasurumiseks kasutatakse ka tanki, nagu teise maailmasõja ajal seda tehti. Päris sõjas see tõenäoliselt niimoodi välja ei näe, aga psühholoogiliselt peab selleks valmis olema. Selle katse peavad läbima kõik, kes rindejoonele suunatakse. Sellepärast saatiski "Aktuaalse kaamera" operaator Kristjan Svirgsden reporter Anton Aleksejevi sõna otseses mõttes tanki alla.

"Tore! Tahaks veel kord kohe sama! Õudselt meeldis!" ütles Aleksejev pärast katset.

Nali naljaks, aga mida arvavad väljaõppel osalejad vaherahu sõlmimise võimalusest?

"Ma olen veel väga noor ja ootan muidugi, et see sõda saaks kiiresti läbi ning ma saaks tsiviilellu naasta," ütles instruktor Oleg.

"Ma arvan, et vaherahu ikkagi ei tule. Me seisame vastu riigile, mis sõlmib vaherahu, aga siis tuleb jälle meile kallale. Sõda tuleb täielikult lõpetada, muud variandid ei toimi. Vähemalt mina arvan nii," ütles sõjaväelane Artjom.