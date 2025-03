Tallinn plaanib elanike lisandumise tõttu uusi koole ehitada

Tallinn lähtub haridusvõrgu planeerimisel Tartu Ülikooli rahvastikuteadlaste tehtud prognoosidest, mille järgi kasvab pealinna rahvaarv sisserände toel veel vähemalt järgmised 15 aastat. Kõige rohkem kolib lähiajal inimesi elama Põhja-Tallinna, kesklinna ja Haaberstisse ning kavandatavad põhikoolid peaksid õpilaskohtade nappust neis leevendama.

Tartu Ülikooli inimgeograafide 2023. aastal valminud uuring näitab, et järgmise 15 aasta jooksul kasvab elanike arv kõige kiiremini kolmes Tallinna piirkonnas - kesklinnas, Haaberstis ja Põhja-Tallinnas. Koolivõrku arendataksegi lähtuvalt nendest prognoosidest. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et Põhja-Tallinnas ongi koolikohtade nappus praegu kõige tõsisem.

Septembris teeb Põhja-Tallinnas uksed lahti Põhjatähe põhikool. Tänaseks on sarikapidu peetud ja aadressil Karjamaa 18 asuv hoone, mis rekonstrueeritakse koolimajaks, on sügisel valmis vastu võtma 648 õpilast. Esialgu alustatakse madalama kooliastmega ning täiemahuliseks põhikooliks kasvatatakse järk-järgult.

"Selle asukoht on täpselt õiges kohas. Kui me vaatame, siis seal käib väga aktiivne ehitus Manufaktuuri, Krulli, Volta kvartalites. Lähitulevikus räägime ka Hundipea arendusest, mis on hästi lähedal. See haridusasutus on tulevikku vaatav ja adresseerib Põhja-Tallinna kasvu," rääkis Jašin.

Nelja aasta pärast, 2029. aasta septembris on kavas avada uus põhikool Lasnamäel, Martsa tänaval. Kool oleks nelja paralleeliga ja mahutaks 850 õpilast, ütles Jašin.

"Seda investeeringut ja uut kooli ootavad tegelikult Lasnamäe kuus kooli, kus on praegu moodulid, mis ajutiselt lahendavad ruumikitsikust. Ja samal ajal mitu Lasnamäe kooli on ikka veel kahes vahetuses," tõdes ta.

Uus kool jääb Lasnamäe ja Pirita-Kose piirile ning võiks teenindada ka Pirita-Kose piirkonna lapsi. Praegu valmistab linnavalitsus ette Martsa tänava kooli arhitektuurikonkurssi.

Hiljuti Haabersti linnaosas kooskõlastatud detailplaneering Pikaliival näeb ka sinna ette uue põhikooli ja veel teisigi haridusasutusi.

"Seal on samuti karjuv vajadus nii lasteaia- kui koolikohtade järele. Pikaliivale, Kakumäele ja ka Harku valda on tulnud väga palju inimesi juurde. Sel aastal loodame ka kehtestada detailplaneeringu ja see avab võimaluse tegeleda arhitektuurikonkursiga, sest Tallinn teeb arhitektuurikonkursi täiesti uute hoonete ehitamise korral," selgitas abilinnapea.

Jašini sõnul näitavad prognoosid, et lähema 15 aasta jooksul Tallinna elanike arvu kasv ei peatu ning aastaks 2040 on Talllinna elanike arv poole miljoni juures. Kui kesklinnas, Haaberstis ja Põhja-Tallinnas prognoositakse elanike arvu kõige suuremat kasvu, siis on linnaosi, kus elanikkond kas väheneb või püsib sama.

"See tähendab olukorda, kus mõni lasteaed ja võib-olla mõne kooli gümnaasiumiaste tuleb lähikümnendil kinni panna," märkis Jašin.