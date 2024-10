Tallinn rajab Põhja-Tallinnasse Põhjatähe põhikooli

"Mul oli au olla tänase linnavalitsuse otsuse juures saata volikogusse uue munitsipaalkooli asutamise eelnõu. See on ajalooline otsus, sest võrreldes paari teise kooliga, mille Tallinn on asutanud peale taasiseseisvumist, siis seal on olnud juba kool ka varem, kuid Tallinna Põhjatähe põhikool on täiesti uus kool," rääkis Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200).

Põhjatähe põhikool tuleb aadressile Karjamaa 18.

Teisena saatis linnavalitsus volikokku Tallinna Avatud Kooli asutamise eelnõu.

Tallinna linnavalitsus saatis oktoobri keskel volikokku eelnõu, millega linn ostab kolme miljoni euro eest Riigi Kinnisvara AS-ilt (RKAS) Põhja-Tallinnas Auna tänaval asuva hoone, kus praegu töötab erakool Avatud Kool.

"Põhja-Tallinn on dünaamiline ja kasvav linnaosa, kuhu on koolikohti juurde vaja. Mis puudutab Põhjatähe põhikooli, siis suund on see, et rajatakse põhikooli esimene kooliaste ja seejärel kool kasvab, nagu kasvab ka Põhja-Tallinna linnaosa," sõnas Jašin.

Jašin rääkis, et põhjatäht sümboliseerib ka kallakut, mille rajatav kool ilmselt saab ehk reaalkallakut. "Aga selle otsustab täpsemalt kooli juht," lisas abilinnapea.

Jašin ütles ka, et üks eestikeelsele haridusele üle minev Tallinna kool on otsustanud loobuda sõnas "vene" oma nime ja hakata Haabersti gümnaasiumiks.

"Neid "vene" nimega koole on Tallinnas viis, üks neist tegi nüüd otsuse. Kool tegi selle täiesti ise: õpetajad, hoolekogu ja õpilased olid sellega nõus," sõnas Jašin.

Jašin lisas, et see pole viimane Tallinna kool, kes oma nime muudab: ka Lasnamäe vene gümnaasium kavatseb nime muuta.